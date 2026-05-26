Reggio ritrova le circoscrizioni: 4 su 5 vanno al centrodestra. Muraca ferma Ripepi nella 2

Non è stata soltanto la notte delle comunali. A Reggio Calabria il voto del 24 e 25 maggio ha segnato anche il ritorno delle circoscrizioni, assenti da lunghissimo tempo dalla vita amministrativa della città.

Un ritorno atteso, destinato a cambiare il rapporto tra Palazzo San Giorgio e i territori. Quartieri, periferie e frazioni avranno di nuovo un riferimento istituzionale più vicino, con presidenti e consiglieri chiamati a rappresentare bisogni, criticità e istanze delle diverse aree cittadine.

Il verdetto politico, anche in questo caso, è netto: il centrodestra vince in 4 circoscrizioni su 5. L’unica eccezione arriva dalla seconda circoscrizione, dove Muraca, sostenuto da Casa Riformista, stoppa la corsa di Ripepi e impedisce alla coalizione di centrodestra di completare l’en plein.

Il voto premia la novità

Il dato delle circoscrizioni sembra consegnare anche un altro messaggio politico: la città ha premiato la novità.

Accanto alla sfida per Palazzo San Giorgio, Francesco Cannizzaro ha messo in campo nelle circoscrizioni una squadra composta in larga parte da volti nuovi, candidati meno legati alla politica tradizionale e più vicini a una nuova idea di rappresentanza territoriale.

Una scelta che, alla prova delle urne, sembra aver pagato. In particolare, spiccano i risultati di due giovanissimi candidati, capaci di imporsi nettamente contro avversari dai nomi più conosciuti e con maggiore esperienza politica (Simone Lacava vs Mimmo Praticò, Emanuela Chirico vs Giuseppe Giordano).

Un segnale che racconta la voglia di cambiamento emersa anche nel voto per il Comune. Non solo una scelta di coalizione, dunque, ma anche la richiesta di un nuovo modo di vivere i territori, con figure più fresche e più vicine alle comunità.

Centrodestra forte nei territori

Il quadro emerso dalle urne conferma il peso del centrodestra anche nelle circoscrizioni.

Dopo la vittoria di Francesco Cannizzaro nella corsa a sindaco, la coalizione ottiene un risultato largo anche nei territori cittadini, conquistando la prima, la terza, la quarta e la quinta circoscrizione.

Nella prima circoscrizione vince Lacava.

Nella terza circoscrizione si afferma Chirico.

Nella quarta circoscrizione successo per Cantarella.

Nella quinta circoscrizione vittoria di Pitasi.

Ora il quadro dei consiglieri

La giornata di oggi sarà decisiva per completare il quadro.

Oltre ai presidenti eletti, si conosceranno infatti anche le squadre che li accompagneranno nel nuovo mandato. Ogni circoscrizione avrà 16 consiglieri, chiamati a lavorare accanto al presidente e a rappresentare i diversi territori.

Sarà quello il passaggio utile per capire davvero gli equilibri interni, il peso delle liste, la distribuzione dei seggi e la composizione politica delle nuove assemblee circoscrizionali.

In totale, il ritorno delle circoscrizioni porterà in città una nuova rete di rappresentanza territoriale, con un ruolo che potrà diventare centrale nel rapporto tra cittadini e Comune.

La sfida, adesso, sarà trasformare il ritorno di questi organismi in una presenza reale. Non solo sigle, nomi e risultati elettorali, ma luoghi di partecipazione e rappresentanza.

Reggio Calabria, insieme al nuovo sindaco, ritrova anche le sue circoscrizioni. E da qui passa una parte importante della nuova stagione amministrativa.