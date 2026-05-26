Elezioni comunali: la nuova mappa dei 18 comuni capoluogo

Il centrosinistra conquista Enna e strappa Pistoia al centrodestra, in attesa di Avellino. La coalizione di governo guadagna Reggio Calabria, dopo oltre un decennio a guida progressista. E poi tante conferme e diverse sfide sul filo di lana o tutte da giocare al ballottaggio.

Questo il quadro delle città capoluogo dopo il primo turno di elezioni comunali. Il centrodestra si conferma a Venezia, Crotone e Fermo; il centrosinistra a Salerno, Prato, Andria e Mantova. Al ballottaggio vanno Arezzo, Trani, Lecco, Chieti e Agrigento. Ancora in bilico il risultato a Macerata.

I risultati nei capoluoghi dopo il primo turno

VENEZIA. Si conferma il centrodestra. Simone Venturini raccoglie l’eredità dell’uscente Brugnaro e batte lo sfidante Andrea Martella del Pd, sostenuto da un campo larghissimo.

REGGIO CALABRIA. Il centrodestra conquista la città dopo 12 anni di centrosinistra a guida Falcomatà. Trionfa Francesco Cannizzaro di FI con una percentuale schiacciante, nella precedente tornata il centrodestra al primo turno si era fermato al 33%.

CROTONE. Il sindaco uscente Vincenzo Voce, civico sostentuto dal centrodestra, è in vantaggio rispetto al candidato del centrosinistra Giuseppe Trocino. Le sezioni scrutinate sono ancora poche, ma sembra profilarsi una riconferma al primo turno .

PISTOIA. Giovanni Capecchi porta il centrosinistra alla riconquista della città, dopo una consiliatura di centrodestra a guida Tomasi. Perde il centrodestra unito con Anna Maria Celesti.

PRATO. Il centrosinistra si conferma con Matteo Biffoni, che diventa sindaco del comune commissariato dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti (Pd). Battuto Gianluca Banchelli, esponente di FdI.

AREZZO. Dopo una consiliatura di centrodestra, si profila un ballottaggio tra Marcello Comanducci, in vantaggio per la coalizione di governo, e Vincenzo Ceccarelli per il centrosinistra. Buon risultato per Marco Donati, candidato civico sostenuto da Azione.

SALERNO. Stravince Vincenzo De Luca, che torna a fare il sindaco della città per la quinta volta, sostenuto dal Pd (senza simbolo) ma non dal M5S. All’ultima tornata il civico di centrosinistra Vincenzo Napoli passava al primo turno con il 56%. Battuto Gherardo Maria Marenghi, candidato del centrodestra.

AVELLINO. Il candidato del centrosinistra Nello Pizza supera il 50% e stacca di molto la civica di centrodestra Laura Nargi, sindaca uscente. Ma lo spoglio procede lentamente con circa un terzo delle sezioni scrutinate.

ANDRIA. Ampia vittoria al primo turno della sindaca uscente di centrosinistra Bruno Giovanna, che batte Sabino Napolitano del centrodestra.

TRANI. Si va verso il ballottaggio nella città governata per due mandati dal dem Amedeo Bottaro. Si sfideranno Marco Galiano, sostenuto al primo turno dal Pd ma non dal M5S, e il candidato del centrodestra Angelo Guarriello, indietro rispetto al primo.

MANTOVA. Dopo 10 anni di amministrazione Palazzi, il centrosinistra si conferma al primo turno con la vittoria dell’assessore uscente Andrea Munari. Battuto il centrodestra con Raffaele Zancuoghi.

LECCO. A metà sezioni scrutinate, si profila un ballottaggio tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli.

FERMO. A un terzo delle sezioni scrutinate, si va verso la vittoria al primo turno di Alberto Maria Scarfini, candidato civico di centrodestra. Battuti Angelica Malvatani, candidata dal campo largo, e Leonardo Tosoni sostenuto da FdI.

MACERATA. Ancora in bilico l’elezione al primo turno dell’uscente Sandro Parcaroli, candidato del centrodestra, che sfiora il 50%. Indietro il centrosinistra con Gianluca Tittarelli.

CHIETI. Dopo una consiliatura di centrosinistra, si va al ballottaggio tra Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra in vantaggio, e Cristiano Sicari, sostenuto da tutte le forze di maggioranza tranne che dalla Lega.

MESSINA. Conferma al primo turno per il sindaco uscente Federico Basile, espressione della lista civica Sud chiama nord di Cateno de Luca. Sconfitti i candidati di centrodestra e centrosinistra, Marcello Scurria e Antonella Russo.

ENNA. Il centrosinistra si prende la città con Vladimiro Crisafulli, in corsa senza simbolo del Pd, dopo una consiliatura di Maurizio Antonello Dipietro, sostenuto da Iv e da civiche di centrodestra. Battuto Ezio de Rose, candidato della coalizione opposta.

AGRIGENTO. Ballottaggio tra il centrosinistra con Michele Sodano e il centrodestra con Dino Alonge, dopo la consiliatura di centrodestra guidata da Francesco Micciché.

Ballottaggi, conferme e sfide ancora aperte

Al ballottaggio vanno Arezzo, Trani, Lecco, Chieti e Agrigento, mentre resta in bilico il risultato a Macerata. Tra le conferme, il centrodestra si mantiene a Venezia, Crotone e Fermo; il centrosinistra resta saldo a Salerno, Prato, Andria e Mantova. In attesa di Avellino, dove lo spoglio procede lentamente, spiccano i ribaltoni: il centrosinistra conquista Enna e riprende Pistoia, mentre la coalizione di governo guadagna Reggio Calabria dopo 12 anni di amministrazione progressista.

Fonte: Ansa