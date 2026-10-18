Basket Serie B, la Viola perde ancora al Palacalafiore, Desio e Ferrara restano in vetta. Classifica e risultati
Neroarancio ancora sconfitti tra le mura amiche. Tutti i risultati della quarta giornata di Serie B Nazionale, la classifica e il prossimo turno
18 Ottobre 2026 - 20:03 | di Redazione
Si è conclusa la 4ª giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.
Di seguito i risultati. la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 4ª giornata
Fulgor Omegna – Siaz Piazza Armerina (si gioca il 28/10)
Sangiorgese Basket – Fortitudo Agrigento 78-76
Myenergy Viola – Logiman Orzinuovi 68-73
TAV Treviglio – Infodrive Capo d’Orlando 100-77
Power Basket Brescia – Rimadesio Desio 80-72
Adamant Ferrara – Pallacanestro Fiorenzuola 63-31
Andrea Costa Imola – SAE Legnano Knights 55-50
Virtus Lumezzane – S4 Energia Vicenza 71-65
UCC Assigeco Piacenza – Rucker San Vendemiano 77-81
Classifica
Adamant Ferrara 8
Power Basket Brescia 8
Logiman Orzinuovi 6
Virtus Lumezzane 6
Rimadesio Desio 4
SAE Legnano Knights 4
Myenergy Viola 4
Fortitudo Agrigento 4
Infodrive Capo d’Orlando 4
Andrea Costa Imola 4
TAV Treviglio 4
Rucker San Vendemiano 4
UCC Assigeco Piacenza 4
Pallacanestro Fiorenzuola 2
Siaz Piazza Armerina 2*
Sangiorgese Basket 2
Fulgor Omegna 0*
S4 Energia Vicenza 0
*una partita in meno
Prossimo Turno
Rimadesio Desio – TAV Treviglio
SAE Legnano Knights – Power Basket Brescia
Fulgor Omegna – Myenergy Viola
Logiman Orzinuovi – Infodrive Capo d’Orlando
Fortitudo Agrigento – Virtus Lumezzane
Pallacanestro Fiorenzuola – UCC Assigeco Piacenza
Siaz Piazza Armerina – Adamant Ferrara
Rucker San Vendemiano – Sangiorgese Basket
S4 Energia Vicenza – Andrea Costa Imola
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