Palacalafiore, la Myenergy Viola lotta ma cade contro la Logiman Orzinuovi

Al Palacalafiore di Reggio Calabria la Myenergy Viola ospita la Logiman Orzinuovi per la 4ª giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.

Primo Quarto

Coach Michele Carrea parte con Taflaj, Diouf, Donadoni, Love e Romeo in quintetto base, risponde coach Bassi con Zilli, Bedetti Oxilia, Piccone e Dellosto.

La partenza degli ospiti è veemente, con i canestri di Zilli, Bedetti ed uno scatenato Piccone che impongono subito il parziale di 9-0. La Viola continua a patire la difesa dei bresciani, ci pensa Donadoni a rompere il ghiaccio con uno step-back. Piccone segna ancora dalla lunetta, Love sbaglia due tentativi consecutivi e nell’azione successiva è Donadoni a perdere palla con un’infrazione di passi. Carrea manda in campo Abati Toure e Marini, Love in contropiede realizza il gioco da tre punti e porta il punteggio sul 5-10. Donadoni accende ancora il Palacalafiore con una bella penetrazione contro Oxilia. Le difese aumentano l’intensità e la gara diventa ancora più equilibrata ed accesa, col bresciano Venturoli che dopo un fallo su Marini è assistito dal dottor Calafiore dopo esser rimasto a terra per diversi minuti. Marini segna il libero del 9-10, Markovic il canestro del sorpasso che fa esplodere il palazzetto: 11-10. Stefani conclude con una schiacciata un bel contropiede degli ospiti condotto da Cacace, che nell’azione successiva segna la bomba dell’11-15 che chiude il primo quarto.

Secondo Quarto

L’energia della Logimen si infrange due volte contro il muro della difesa neroarancio e ad aprire le danze nella seconda frazione è Taflaj con un bell’arresto e tiro. Love sbaglia un tiro e commette fallo, le proteste di coach Carrea costano il tecnico ma ancora gli ospiti non segnano. È il solito Piccone a segnare a realizzare un gioco da 4 per il momentaneo 13-19. Diouf, autore del fallo precedente, risponde con un canestro dal pitturato e fa sentire il suo peso nell’area avversaria. Romeo finalizza il forcing neroarancio con la bomba del 18-19 che riaccende il Palacalafiore. Love realizza il pareggio dalla lunetta per un fallo antisportivo, Markovic manda un bacio al cielo dopo il canestro del 22-19. Coach Bassi chiama time-out ed è ancora Piccone, con fallo subito e due liberi realizzati, a prendersi la responsabilità della reazione bresciana. Poi inizia un bel botta e risposta tra le due squadre: Zilli sfrutta la linea di fondo per due punti in rovesciata, Love replica in schiacciata. Bedetti realizza la bomba dall’angolo, Taflaj lotta e segna in sospensione. Markovic segna un libero, gli risponde subito Oxilia col tiro dalla media. Romeo segna dalla lunetta ma è ancora Bedetti a fare male dalla lunga. Sono ancora Markovic (dalla lunetta) e capitan Romeo a rispondere per i reggini con un bel canestro dopo tiro sbagliato e rimbalzo, e Abati Toure sigla da sotto canestro il 35-31. Sul rovesciamento di fronte Minoli subisce fallo e realizza due liberi. Calvellini tenta al tabellone la bomba allo scadere dei 24″, poi recupera il rimbalzo e subisce fallo, facendo 2 su 2. Stefani sfrutta centimetri ed esperienza sotto canestro per il canestro del -2, Donadoni ne fa uno dalla lunetta. La Viola difende bene con Diouf a intimorire gli avversari e il quarto si chiude sul 38-35 per i padroni di casa.

Terzo Quarto

Al rientro dagli spogliatoi Taflaj riscalda il ferro segnando un tiro dalla lunetta, Cacace lavora in post basso su Donadoni e realizza in allontanamento, poi difende bene su Taflaj. Oxilia viene imbeccato da solo nell’area piccola per il canestro del pareggio: 39-39. Love trova nell’angolo Taflaj per un tiro aperto, poi ancora Love Difende bene e realizza in sospensione sul rovescimaneto di fronte. Oxilia segna ancora dalla media per gli ospiti, poi subisce il canestro in faccia da capitan Romeo per il 45-41. Piccone ne segna uno dalla lunetta, Romeo punge ancora dalla lunga distanza per il momentaneo massimo vantaggio neroarancio: 48-42. Cacace subisce fallo da Marini e fa 1/2, sul rimbalzo Marini commette ancora fallo: Oxilia fa 2/2, 48-45 a 4’30” dalla fine del terzo quarto. L’inerzia della gara sembra passare nelle mani degli ospiti, che difendono bene su Taflaj e con la bomba di Piccone pareggiano: 48-48. Carrea chiama time-out, Oxilia fa fallo su Markovic che segna il +1. Cacace realizza tre liberi in due possessi consecutivi, poi al tripla di Piccone realizza il +5 per gli ospiti, nel loro miglior momento: 49-54. La Viola sbaglia con Marini e Clark tre tentativi dalla lunga distanza, Markovic segna quello della disperazione sulla sirena per chiudere la frazione sul 52-54.

Quarto Quarto

Al rientro dopo l’ultimo break Love sfonda e commette subito il suo quarto fallo, tornando in panchina per Romeo. Minoli ne approfitta ma gli risponde subito Markovic. La gara è accesa ed equilibrata, Stafani segna dal pitturato e Markovic risponde ancora per i neroarancio. Marini fa il quarto fallo e subentra Abati Toure, i neroarancio scaldano la mano da tre: prima il solito Markovic, poi Taflaj pareggia sul 59-59 e fa ribollire il Palacalafiore. Zilli subisce un antisportivo da Romeo e dalla lunetta ne fa due, poi Piccone segna da tre e ristabilisce le distanze in un batter d’occhio: 59-64. Il capitano neroarancio prova a tenere aperta la gara e in penetrazione subisce fallo, portando due punti dalla lunetta. Zilli taglia in due il campo e ne fa due, entrano Diouf e Donadoni ma segna da tre ancora Taflaj per l’ennesimo break e controbreak tra le due squadre. Love sbaglia il canestro del pareggio, Piccone sfrutta il tabellone e segna il +4.

La Viola gira palla e trova Donadoni solo dalla media, poi lotta in difesa e ferma due tentativi degli ospiti. Love sbaglia ancora in penetrazione, Bedetti recupera un rimbalzo e segna da sotto per il 66-70 a due minuti dal termine. Taflaj in attacco perde il duello con Oxilia, sul capovolgimento di fronte Piccone taglia le gambe ai neroarancio con la bomba del 66-73, superando la difesa di Diouf.



Donadoni in penetrazione accorcia le distanze e prova a tenere vive le speranze dei padroni di casa, Oxilia sbaglia ma Taflaj in attacco tocca la linea laterale e perde palla. Time-out per gestire gli ultimi 24 secondi con la Myenergy che prova a fermare i cronometro. Zilli dalla lunetta ne sbaglia due, Donadoni vola in contropiede ma Piccone lo ferma col fallo. La difesa di Orzinuovi fa ancora la differenza e gli ospiti riconquistano il possesso, spegnendo ogni velleità di rimonta dei neroarancio, che sbagliano fino all’ultimo possesso. La sirena finale suona col punteggio sul 68-73.

Tabellino

Parziali: 11-15, 27-20, 14-19, 16-19

Myenergy Viola: Taflaj 11, Markovic 18, Love 8, Donadoni 9, Marini 2, Calvellini 2, Diouf 2, Clark, Abati Toure 2, Romeo 14.

All.: Michele Carrea



Logiman Orzinuovi: Piccone 29, Venturoli, Dellosto, Oxilia 11, Bedetti 10, Zilli 8, Cacace 9, Minoli 2, Lucherini.

All.: Giovanni Bassi