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Palacalafiore, la Myenergy Viola lotta ma cade contro la Logiman Orzinuovi

Gara combattuta e ricca break e controbreak. I neroarancio restano in partita fino agli ultimi minuti, ma le triple di Piccone indirizzano la sfida a favore dei bresciani

18 Ottobre 2026 - 19:06 | di Renato Pesce

Viola Orzinuovi ()

Al Palacalafiore di Reggio Calabria la Myenergy Viola ospita la Logiman Orzinuovi per la 4ª giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.

Primo Quarto

Coach Michele Carrea parte con Taflaj, Diouf, Donadoni, Love e Romeo in quintetto base, risponde coach Bassi con Zilli, Bedetti Oxilia, Piccone e Dellosto.

La partenza degli ospiti è veemente, con i canestri di Zilli, Bedetti ed uno scatenato Piccone che impongono subito il parziale di 9-0. La Viola continua a patire la difesa dei bresciani, ci pensa Donadoni a rompere il ghiaccio con uno step-back. Piccone segna ancora dalla lunetta, Love sbaglia due tentativi consecutivi e nell’azione successiva è Donadoni a perdere palla con un’infrazione di passi. Carrea manda in campo Abati Toure e Marini, Love in contropiede realizza il gioco da tre punti e porta il punteggio sul 5-10. Donadoni accende ancora il Palacalafiore con una bella penetrazione contro Oxilia. Le difese aumentano l’intensità e la gara diventa ancora più equilibrata ed accesa, col bresciano Venturoli che dopo un fallo su Marini è assistito dal dottor Calafiore dopo esser rimasto a terra per diversi minuti. Marini segna il libero del 9-10, Markovic il canestro del sorpasso che fa esplodere il palazzetto: 11-10. Stefani conclude con una schiacciata un bel contropiede degli ospiti condotto da Cacace, che nell’azione successiva segna la bomba dell’11-15 che chiude il primo quarto.

Secondo Quarto

L’energia della Logimen si infrange due volte contro il muro della difesa neroarancio e ad aprire le danze nella seconda frazione è Taflaj con un bell’arresto e tiro. Love sbaglia un tiro e commette fallo, le proteste di coach Carrea costano il tecnico ma ancora gli ospiti non segnano. È il solito Piccone a segnare a realizzare un gioco da 4 per il momentaneo 13-19. Diouf, autore del fallo precedente, risponde con un canestro dal pitturato e fa sentire il suo peso nell’area avversaria. Romeo finalizza il forcing neroarancio con la bomba del 18-19 che riaccende il Palacalafiore. Love realizza il pareggio dalla lunetta per un fallo antisportivo, Markovic manda un bacio al cielo dopo il canestro del 22-19. Coach Bassi chiama time-out ed è ancora Piccone, con fallo subito e due liberi realizzati, a prendersi la responsabilità della reazione bresciana. Poi inizia un bel botta e risposta tra le due squadre: Zilli sfrutta la linea di fondo per due punti in rovesciata, Love replica in schiacciata. Bedetti realizza la bomba dall’angolo, Taflaj lotta e segna in sospensione. Markovic segna un libero, gli risponde subito Oxilia col tiro dalla media. Romeo segna dalla lunetta ma è ancora Bedetti a fare male dalla lunga. Sono ancora Markovic (dalla lunetta) e capitan Romeo a rispondere per i reggini con un bel canestro dopo tiro sbagliato e rimbalzo, e Abati Toure sigla da sotto canestro il 35-31. Sul rovesciamento di fronte Minoli subisce fallo e realizza due liberi. Calvellini tenta al tabellone la bomba allo scadere dei 24″, poi recupera il rimbalzo e subisce fallo, facendo 2 su 2. Stefani sfrutta centimetri ed esperienza sotto canestro per il canestro del -2, Donadoni ne fa uno dalla lunetta. La Viola difende bene con Diouf a intimorire gli avversari e il quarto si chiude sul 38-35 per i padroni di casa.

Viola Orzinuovi ()

Terzo Quarto

Al rientro dagli spogliatoi Taflaj riscalda il ferro segnando un tiro dalla lunetta, Cacace lavora in post basso su Donadoni e realizza in allontanamento, poi difende bene su Taflaj. Oxilia viene imbeccato da solo nell’area piccola per il canestro del pareggio: 39-39. Love trova nell’angolo Taflaj per un tiro aperto, poi ancora Love Difende bene e realizza in sospensione sul rovescimaneto di fronte. Oxilia segna ancora dalla media per gli ospiti, poi subisce il canestro in faccia da capitan Romeo per il 45-41. Piccone ne segna uno dalla lunetta, Romeo punge ancora dalla lunga distanza per il momentaneo massimo vantaggio neroarancio: 48-42. Cacace subisce fallo da Marini e fa 1/2, sul rimbalzo Marini commette ancora fallo: Oxilia fa 2/2, 48-45 a 4’30” dalla fine del terzo quarto. L’inerzia della gara sembra passare nelle mani degli ospiti, che difendono bene su Taflaj e con la bomba di Piccone pareggiano: 48-48. Carrea chiama time-out, Oxilia fa fallo su Markovic che segna il +1. Cacace realizza tre liberi in due possessi consecutivi, poi al tripla di Piccone realizza il +5 per gli ospiti, nel loro miglior momento: 49-54. La Viola sbaglia con Marini e Clark tre tentativi dalla lunga distanza, Markovic segna quello della disperazione sulla sirena per chiudere la frazione sul 52-54.

Quarto Quarto

Al rientro dopo l’ultimo break Love sfonda e commette subito il suo quarto fallo, tornando in panchina per Romeo. Minoli ne approfitta ma gli risponde subito Markovic. La gara è accesa ed equilibrata, Stafani segna dal pitturato e Markovic risponde ancora per i neroarancio. Marini fa il quarto fallo e subentra Abati Toure, i neroarancio scaldano la mano da tre: prima il solito Markovic, poi Taflaj pareggia sul 59-59 e fa ribollire il Palacalafiore. Zilli subisce un antisportivo da Romeo e dalla lunetta ne fa due, poi Piccone segna da tre e ristabilisce le distanze in un batter d’occhio: 59-64. Il capitano neroarancio prova a tenere aperta la gara e in penetrazione subisce fallo, portando due punti dalla lunetta. Zilli taglia in due il campo e ne fa due, entrano Diouf e Donadoni ma segna da tre ancora Taflaj per l’ennesimo break e controbreak tra le due squadre. Love sbaglia il canestro del pareggio, Piccone sfrutta il tabellone e segna il +4.

La Viola gira palla e trova Donadoni solo dalla media, poi lotta in difesa e ferma due tentativi degli ospiti. Love sbaglia ancora in penetrazione, Bedetti recupera un rimbalzo e segna da sotto per il 66-70 a due minuti dal termine. Taflaj in attacco perde il duello con Oxilia, sul capovolgimento di fronte Piccone taglia le gambe ai neroarancio con la bomba del 66-73, superando la difesa di Diouf.

Donadoni in penetrazione accorcia le distanze e prova a tenere vive le speranze dei padroni di casa, Oxilia sbaglia ma Taflaj in attacco tocca la linea laterale e perde palla. Time-out per gestire gli ultimi 24 secondi con la Myenergy che prova a fermare i cronometro. Zilli dalla lunetta ne sbaglia due, Donadoni vola in contropiede ma Piccone lo ferma col fallo. La difesa di Orzinuovi fa ancora la differenza e gli ospiti riconquistano il possesso, spegnendo ogni velleità di rimonta dei neroarancio, che sbagliano fino all’ultimo possesso. La sirena finale suona col punteggio sul 68-73.

Tabellino

Parziali: 11-15, 27-20, 14-19, 16-19

Myenergy Viola: Taflaj 11, Markovic 18, Love 8, Donadoni 9, Marini 2, Calvellini 2, Diouf 2, Clark, Abati Toure 2, Romeo 14.
All.: Michele Carrea

Logiman Orzinuovi: Piccone 29, Venturoli, Dellosto, Oxilia 11, Bedetti 10, Zilli 8, Cacace 9, Minoli 2, Lucherini.
All.: Giovanni Bassi

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