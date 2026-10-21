Artigiana Cannoli e Fragomeni insieme: nasce il cannolo al bergamotto che ‘profuma’ di Reggio

Due giovani imprenditori, due realtà del territorio e un obiettivo comune: trasformare il bergamotto di Reggio Calabria nel protagonista di una nuova esperienza di gusto. Nasce dall’incontro tra Artigiana Cannoli e Pasticceria Fragomeni una nuova interpretazione di uno dei dolci più amati della tradizione: il cannolo, nella variante dedicata al principe degli agrumi.

Una creazione che nasce dalla voglia di sperimentare, ma soprattutto dall’orgoglio di valorizzare il prodotto simbolo della città. L’occasione per presentarla al pubblico non poteva che essere Bergarè 2026.

Il segreto è nella cialda: quando il bergamotto incontra la tradizione del cannolo

L’elemento distintivo di questa nuova proposta non è solo la crema, ma il “contenitore” del dolce: la cialda.

Artigiana Cannoli ha dato vita ad una cialda studiata e realizzata appositamente per accogliere le note aromatiche del bergamotto, senza rinunciare all’identità di un prodotto che affonda le proprie radici nella tradizione dolciaria. La cialda è parte integrante dell’esperienza gustativa, con le sue sfumature che accompagnano il ripieno e contribuiscono a creare un incontro tra consistenze e sapori.

A completare la creazione sarà la Pasticceria Fragomeni, che si occuperà della farcitura, mettendo la propria esperienza dolciaria al servizio di questa nuova interpretazione.

Il risultato è un progetto condiviso, il cui obiettivo è promuovere un’eccellenza made in Reggio e farla conoscere al mondo.

Giuseppe e Francesco: due giovani imprenditori uniti dall’amore per Reggio

Dietro questa novità ci sono Giuseppe e Francesco, due giovani imprenditori reggini che hanno scelto di mettere insieme idee, competenze e passione per dare vita a qualcosa di nuovo. Una nuova generazione di artigiani che, sulle orme dei padri, ha dato vita ad una sinergia che racconta anche un altro aspetto importante dell’imprenditoria locale: la capacità di fare rete, superando i confini delle singole attività per costruire progetti comuni.

Il cannolo al bergamotto nasce proprio da questa visione. Non dalla volontà di stravolgere un dolce già conosciuto e apprezzato, ma dal desiderio di reinterpretarlo attraverso uno degli ingredienti più rappresentativi della provincia reggina. La tradizione incontra così l’identità del territorio, dando spazio a una proposta che valorizza sia il lavoro artigianale sia le potenzialità del bergamotto.

Un esempio concreto di come anche le piccole imprese possano contribuire alla promozione delle eccellenze locali, attraverso idee originali e collaborazioni capaci di creare nuove opportunità.

Il debutto a Bergarè 2026: il cannolo al bergamotto allo stand Fragomeni

Il battesimo ufficiale della nuova creazione avverrà in occasione della quinta edizione di Bergarè, l’evento ideato e organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria per celebrare e promuovere il bergamotto, autentico oro verde del territorio.

Dal 22 al 25 ottobre 2026, il Castello Aragonese e Piazza Castello ospiteranno quattro giornate dedicate al gusto, alla cultura e alle opportunità di sviluppo della filiera.

Il nuovo cannolo al bergamotto sarà disponibile presso lo stand della Pasticceria Fragomeni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire questa interpretazione del celebre dolce.

Bergarè diventa così non soltanto una vetrina per un nuovo prodotto, ma anche il luogo ideale per raccontare in che modo i giovani scelgono di far fronte comune per valorizzare i prodotti della nostra terra.

Da Reggio Calabria al resto d’Italia: l’ambizione di Artigiana Cannoli

Il debutto a Bergarè rappresenta, però, soltanto il primo passo.

L’obiettivo di Artigiana Cannoli è infatti quello di far conoscere la nuova cialda anche al di fuori del territorio reggino, cogliendo le opportunità offerte dagli eventi di livello nazionale. Nei prossimi mesi, infatti, l’azienda reggina partecipera alle più importanti fiere del settore, proponendo l’innovativo prodotto ad una rete di clienti e grossisti fuori regione, ampliandone progressivamente la diffusione.

Un progetto che guarda oltre i confini locali, mantenendo però ben salda la propria origine.

L’idea è semplice: far viaggiare il bergamotto attraverso un dolce conosciuto da tutti, creando nuove occasioni per apprezzarne il profumo e le caratteristiche. Ed è forse proprio questo il valore più interessante dell’iniziativa: dimostrare che non servono necessariamente grandi strutture o investimenti imponenti per costruire qualcosa capace di raccontare un territorio.

A volte bastano due giovani imprenditori, una buona idea e la volontà di lavorare insieme.

A Bergarè, quest’anno, l’oro verde di Reggio Calabria avrà anche la forma di un cannolo.