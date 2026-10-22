Bivongi, tutto pronto per il Festival del Vino: due giorni tra enoturismo, escursioni e musica

Si terrà a Bivongi, nel cuore della Vallata dello Stilaro, la prima edizione del Festival del Vino – Salone dell’enoturismo, promosso dalla Pro Loco Bivongi e dal GAL Terre Locridee, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il patrocinio della Regione Calabria e di Calabria Straordinaria. Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, due giornate di full immersion in un vero e proprio Villaggio dedicato alle produzioni di eccellenza e alle opportunità offerte dal turismo enogastronomico.

Il ricco programma è stato presentato da promotori e organizzatori nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sede del GAL Terre Locridee, nel Palazzo della Cultura di Locri. Talk, workshop, masterclass, escursioni a cavallo, trekking, bike, wine experience, show cooking e musica animeranno il fine settimana, mettendo in dialogo gusto, benessere e cultura con le prospettive di crescita turistica ed economica dell’area.

In Piazza Duomo, stand, spazi dedicati ai talk e aree show cooking che saranno presentate da Anna Aloi, proporranno un percorso tematico incentrato sul vino, sull’olio e sulle altre eccellenze locali, con focus sulle opportunità di valorizzazione attraverso il turismo. I dintorni di Bivongi saranno invece lo scenario di escursioni e cammini esperienziali. Sabato, alle 21, sempre in Piazza Duomo, spazio alla musica popolare con il concerto dei Sabatum Quartet.

Gli interventi alla conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa, il presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì, ha sottolineato la volontà di andare oltre il modello tradizionale delle manifestazioni dedicate al vino, puntando sulle potenzialità dell’enoturismo e sulla capacità di far conoscere produzioni ancora poco note.

«Vogliamo valorizzare prodotti di nicchia e di altissima qualità, legandoli al territorio», ha spiegato, evidenziando la necessità di compiere passi avanti nella promozione delle eccellenze vitivinicole calabresi.

Macrì ha sottolineato come, anche per questo Festival, prosegua il lavoro sinergico avviato da tempo con gli altri GAL calabresi, ricordando inoltre il sostegno della Regione Calabria tramite Calabria Straordinaria, l’assessorato regionale al turismo e i fondi strutturali del programma Leader. Ha ribadito che «il Festival vuole contribuire fattivamente a cambiare il territorio», generando ricadute economiche, sociali e imprenditoriali, alimentando le prospettive di crescita di un’area che già vanta la presenza di due DOC e tre consorzi.

Adele Murace, consigliera di maggioranza del Comune di Bivongi, ha evidenziato il valore della scelta autunnale, una scommessa che punta ad attrarre visitatori anche fuori dalla stagione estiva, grazie a un programma capace di coinvolgere pubblici diversi e offrire molteplici occasioni per scoprire il borgo.

Per Antonio Blandi, project manager di Officine delle Idee, il vino è un «grande mediatore culturale e sociale», capace di mettere in relazione produzioni agricole, paesaggio e turismo. La manifestazione, ha osservato, può diventare il punto di partenza di un’esperienza con ambizioni nazionali e internazionali.

Il presidente della Pro Loco Bivongi Sergio Coniglio, ha invece rimarcato la volontà di valorizzare non soltanto i prodotti tipici, ma anche le bellezze naturali e artistiche della Vallata dello Stilaro, affiancando gli espositori con competenze professionali per migliorare la promozione delle produzioni locali.

Vincenzo Lentini, vicepresidente regionale di Copagri, ha infine richiamato le opportunità dell’enoturismo per le aree interne, auspicando che l’iniziativa possa estendersi ad altri centri della Locride.

«Chi porta con sé una bottiglia di vino diventa ambasciatore del territorio», ha osservato, sottolineando il valore culturale ed economico delle produzioni tradizionali.

Il Festival nasce dunque con l’intento di trasformare le eccellenze agroalimentari in una leva di sviluppo turistico, creando connessioni tra produttori, operatori e visitatori. La sfida sarà fare del vino non soltanto un prodotto da degustare, ma una porta d’accesso alla storia, ai paesaggi e all’identità di un territorio, offrendo alla Vallata dello Stilaro nuove occasioni di visibilità e crescita.

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Il programma di sabato 24 ottobre

Ore 10:30 – Inaugurazione manifestazione – Presentazione del Festival: Sergio Coniglio, presidente Pro Loco Bivongi; Grazia Zaffino, sindaco di Bivongi; Antonio Blandi, Officine delle Idee.

Ore 10:45 – L’enoturismo che cambia i territori. Interventi: Alberta Nesci, presidente Consorzio “Terre Reggine”; Pasquale Brizzi, consigliere metropolitano; Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio Regione Calabria; Francesco Macrì, presidente GAL “Terre Locridee”; Francesco Cannizzaro, sindaco Città Metropolitana; Gianluca Gallo, assessore Agricoltura Regione Calabria.

Ore 16:00 – Enologia, viticoltura, accoglienza. Interventi: Enrico Marcora, “Azienda agricola San Beatrice” Maremma; Ninni Tramontana, presidente Camera di Commercio RC e di Unioncamere; Maria Elena Senese, segretaria generale UIL Calabria; Guido Mignolli, direttore GAL “Terre Locridee”; Matteo Casagrande, direttore generale “Colline e Oltre” Oltrepò Pavese; Giovanni Calabrese, assessore Turismo Regione Calabria.

Ore 17:30 – Rete dei GAL. Enoturismo, l’olioturismo e progettualità comune: Marziale Battaglia, GAL “Serre Calabresi”; Giuseppe Bombino, “Area Grecanica”; Fortunato Cozzupoli, GAL “Batir”; Natale Carvello, GAL “Kroton”; Domenico Amoroso, “GAL Riviera dei Cedri”; Francesco Arcidiacono, GAL “POLLINO”; Massimino Magliocchi, presidente dell’Associazione Olivicola Cosentina; Francesco Macrì, GAL “Terre Locridee”.

Il programma di domenica 25 ottobre

Ore 11:00 – Enoturismo, paesaggio e cambiamento climatico. Interventi: Francesco Costantino, commissario del Parco Naturale Regionale delle Serre; Maurizio Rodighiero, presidente Accademia del Magliocco; Giandomenico Posillipo, presidente CAI Reggio Calabria; Gennaro Convertini, responsabile Ufficio Promozione ARSAC; Marco Poiana, direttore Dipartimento Agraria Università Mediterranea di RC; Antonio Montuoro, assessore Ambiente e Cooperazione Internazionale Regione Calabria.

Ore 16:00 – Dieta mediterranea. Giuseppe Perri, direttore Consorzio vini DOC Bivongi e Consorzio Greco di Bianco; Antonluca Matarazzo, amministratore delegato Fondazione Valter Longo ETS; Pierluigi Plastina, docente UNICAL Cosenza; Daniela Bonofiglio, docente UNICAL Cosenza.

Ore 17:30 – Borghi del vino e dell’olio. Opportunità per le aree interne: Pier Paolo Zavettieri, consigliere metropolitano; Giuseppe Giordano, capo panel ARSAC Calabria; Grazia Zaffino, sindaco di Bivongi; Giovanni Verduci, consigliere metropolitano; Daniela Iriti, consigliere regionale della Calabria.

Attività e workshop di sabato 24 ottobre

Escursioni a cavallo per i colli bivongesi, a cura della “Cavaltour”. Per info, orari e prenotazioni: tel. 380 5259720.

Ore 10:00: tour turistico in e-bike alla scoperta di Bivongi e dei borghi della Vallata dello Stilaro, a cura di Trekking Stilaro Experience. Info e prenotazioni: tel. 327 000 7533.

Ore 11:00: proposte culinarie per gli itinerari enoturistici. “Show cooking” a cura di Anna Aloi con lo chef Francesco Trichilo.

Ore 17:00: avvicinamento al vino. I Sommelier della FISAR propongono un’esperienza di avvicinamento al vino. Per prenotazioni contattare: 351 0535596.

Ore 18:30: show cooking. Gelati artigianali ed Elisir Espressione di Frutta Martorana, a cura di Anna Aloi.

Ore 21:00 – Piazza Duomo: concerto dei Sabatum Quartet.

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Attività e workshop di domenica 25 ottobre

Ore 10:00 / ore 16:00: escursioni a cavallo nel vigneto, a cura della Drearg Ranch, e degustazioni di vini della Tenuta Diecimani. Per info, orari e prenotazioni: tel. 351 2324378 / 389 3442863.

Ore 10:00: wine trekking tra i vigneti delle cantine Murace Vini, a cura di Trekking Stilaro Experience. Info e prenotazioni: tel. 327 000 7533.

Ore 10:00: escursione in e-bike tra i vigneti della Tenuta Diecimani, a cura di Trekking Stilaro Experience. Info e prenotazioni: tel. 327 000 7533.

Ore 10:00 / ore 15:30: sessione di assaggio guidato dell’olio, a cura di Giuseppe Giordano, Capo Panel Arsac Calabria. Per prenotazioni contattare: 351 0535596.

Ore 11:30: proposte culinarie per gli itinerari enoturistici. “Show cooking” a cura di Anna Aloi con la chef Antonella Torcasio.

Ore 17:00: show cooking. Delizie e creazioni delle pasticcerie locali. Presentazione e abbinamenti vini Bivongi Doc, a cura di Anna Aloi.

Ore 18:00: avvicinamento al vino. I Sommelier della FISAR propongono un’esperienza di avvicinamento al vino. Per prenotazioni contattare: 351 0535596.

Stand: incontri tra cantine, consorzi e territori. Escursioni: trekking, a cavallo e in e-bike – wine experience. Talk: convegni sull’enoturismo. Workshop: show cooking. Master Class: vino e olio con esperti di livello. Concerti: live music. Food & Beverage.