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Reggio, al Castello Aragonese la mostra Eco-teatro tra arte e sostenibilità

Scenografie con materiali di riciclo, realtà virtuale e performance teatrali: al Castello Aragonese di Reggio arriva la mostra Eco-Teatro, dal 27 al 30 ottobre

22 Ottobre 2026 - 11:42 | Comunicato Stampa

Cinque maschere di volti dipinte a colori, appoggiate su tavoli di legno all'aperto, con palme e una struttura in pietra sullo sfondo

Nell’ambito della manifestazione artistica Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi”, giunto alla sua XI edizione, sono inserite le iniziative a carattere teatrale e ambientale che animeranno il Castello Aragonese e vari spazi della città nei prossimi giorni.

Il programma si aprirà sabato 24 ottobre, alle ore 17.00, con un trekking urbano gratuito a cura dell’associazione “Il Giardino di Morgana”. La partenza dal Castello Aragonese darà avvio a un itinerario dedicato alla conoscenza della città di Reggio Calabria, dei suoi punti più rappresentativi e delle sue ricchezze storico-culturali.

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La mostra Eco-Teatro

A seguire dal 27 al 30 ottobre, le sale del Castello Aragonese ospiteranno la mostra “Eco-Teatro” – un viaggio tra arte, teatro, sostenibilità e nuove tecnologie, realizzato in collaborazione con Adexo APS e il Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria. L’iniziativa propone l’esposizione di opere e scenografie teatrali realizzate dagli studenti del Liceo artistico, con materiali di recupero e di riciclo ed ispirate a rappresentazioni teatrali classiche e contemporanee.

Le opere esposte racconteranno come materiali di recupero possano trasformarsi in strumenti di espressione artistica, acquisendo nuove forme e significati. Il percorso sarà arricchito da videoproiezioni, suggestioni sonore ed esperienze di realtà virtuale (VR), per offrire ai visitatori un percorso immersivo capace di coniugare tradizione teatrale e innovazione tecnologica.

Inaugurazione, laboratorio e incontro

L’inaugurazione della mostra è prevista per martedì 27 ottobre, alle ore 17.00, e sarà arricchita da performance teatrali a cura di Adexo APS.

Giovedì 29 ottobre, alle ore 16.30 si terrà un laboratorio eco-creativo per bambini, a cura di Fare-eco. Attraverso attività pratiche che coniugano creatività e manualità, i più piccoli potranno approfondire i temi del recupero dei materiali e della riduzione degli sprechi, sviluppando una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela ambientale.

Alle ore 18.00, si terrà un incontro a cura di Fare-eco dedicato alla sostenibilità ambientale e volto a promuovere una maggiore consapevolezza e a incoraggiare scelte quotidiane più responsabili.

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Attraverso questi appuntamenti, il Castello Aragonese si afferma come luogo di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione della tutela ambientale, in cui l’arte si fonde con la sostenibilità. La manifestazione è ideata e prodotta dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con il cofinanziamento della Regione CalabriaPAC 2014-2020, nell’ambito dell’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”.

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