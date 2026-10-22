‘Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca’ approda al Museo di Reggio. 38 opere straordinarie

Inaugurata la seconda tappa della mostra, dopo il Museo dell’Acropoli di Atene. L’esposizione, fortemente voluta dal Ministro Alessandro Giuli come strumento di dialogo internazionale e rigenerazione culturale, sarà aperta al pubblico fino al 31 dicembre 2026

Fortemente voluta dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, come strumento di dialogo tra i Paesi e di rigenerazione culturale, la mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca” approda al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, seconda tappa del percorso espositivo dopo quella al Museo dell’Acropoli di Atene. Promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura, l’esposizione sarà visitabile fino al 31 dicembre 2026.

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L’inaugurazione conferma il valore della collaborazione culturale tra Italia e Grecia, nel solco delle eccellenti relazioni tra i due Paesi, rafforzate dalla visita istituzionale del Ministro Alessandro Giuli ad Atene nel giugno 2025. All’inaugurazione erano presenti, per il Ministero della Cultura, il direttore dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, Alessio De Cristofaro, e Roberta Alteri, responsabile dell’Ufficio Catalogo e Depositi del Parco archeologico del Colosseo. A fare gli onori di casa è stato il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano. Ha portato il saluto di Nikolaos Stampolidis, Direttore Generale del Museo dell’Acropoli, Anna Vlachachi, dirigente responsabile dell’Ufficio Mostre del museo greco.

Presenti anche le autorità civili, militari e religiose del territorio.

“Ispirazioni” racconta il ruolo che l’arte greca ha avuto nella storia culturale e artistica italiana attraverso una selezione di capolavori conservati nei musei del Paese.

L’esposizione è articolata in sette sezioni: le 38 opere in mostra testimoniano la lunga eredità della cultura ellenica e le sue continue trasformazioni, dalla tarda età del Ferro fino al Novecento, mostrando come modelli, linguaggi e forme dell’arte greca siano stati accolti, reinterpretati e tramandati nel corso dei secoli. Il percorso restituisce ogni oggetto al proprio contesto storico e ricostruisce le vicende che ne hanno accompagnato la circolazione e la ricezione.

Le opere diventano così testimonianze capaci di raccontare viaggi, scelte, riusi e trasformazioni culturali, dando conto dei legami che per secoli hanno unito le due sponde del Mediterraneo. Il racconto prende avvio dall’epoca precedente alla conquista romana, quando gli oggetti greci giungevano nella penisola come segni di prestigio e modelli culturali.

Prosegue attraverso le acquisizioni e le reinterpretazioni in età romana, moderna e contemporanea, fino alla nascita del collezionismo moderno e degli studi sull’arte antica. Tra i capolavori esposti figurano una Kore proveniente dal Museo dell’Acropoli di Atene, il Cratere di Eufronio da Cerveteri, il Trono Ludovisi, la Fanciulla di Anzio e le celebri teste bronzee provenienti dal relitto di Porticello che tornano al MArRC, accanto a importanti testimonianze del collezionismo e della ricezione moderna dell’arte greca. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura, diretto da Alfonsina Russo, e il Museo dell’Acropoli di Atene, diretto da Nikolaos Stampolidis.

La mostra è curata da Alfonsina Russo e Nikolaos Stampolidis con Alessio De Cristofaro, Roberta Alteri e Fabrizio Sudano. Attraverso il patrimonio archeologico, “Ispirazioni” promuove il dialogo tra istituzioni e Paesi, la cooperazione scientifica e la condivisione di una comune eredità mediterranea, riaffermando il ruolo della cultura nelle relazioni internazionali.

A Reggio Calabria, l’antica Rhegion fondata dai Greci di Calcide e divenuta uno dei centri più fiorenti della Magna Grecia, questo dialogo assume un significato particolare: il Museo Archeologico Nazionale, custode dei Bronzi di Riace e di straordinarie testimonianze della civiltà magnogreca, offre un contesto privilegiato per riscoprire la profondità dei legami storici e culturali tra Italia e Grecia.

MODALITÀ E ORARIO DI VISITA

Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca Date: 22 ottobre – 31 dicembre 2026 Orari: martedì-domenica 09:00-20:00 (ultimo ingresso ore 19:30). Lunedì chiuso.

Luogo: Livello E – Mostre Temporanee Biglietto della mostra: gratuito. (Non include l’accesso alle collezioni permanenti del Museo) Curatori Alfonsina Russo e Nikolaos Stampolidis con Alessio De Cristofaro, Roberta Alteri e Fabrizio Sudano Questa mostra è organizzata dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, dall’Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, nell’ambito del Piano Olivetti per la cultura, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Per info https://museoarcheologicoreggiocalabria.cultura.gov.it/eventi/ispirazioni-vite-italianedellarte-greca/