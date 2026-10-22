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Taurianova, l’Infiorata conquista l’Italia e il mondo: da Madrid a Portopalo, fino a Xiamen

L’Infiorata cresce con il CIDAE, la rete internazionale dell’arte effimera: dopo Madrid e Portopalo, il grande appuntamento di Xiamen, in Cina

22 Ottobre 2026 - 11:38 | Comunicato Stampa

infiorata taurianova tappeto floreale madrid Copertina

L’Infiorata di Taurianova è oggi una delle espressioni più significative della capacità di trasformare tradizione, creatività e partecipazione collettiva in un’eccellenza riconosciuta ben oltre i confini regionali. Anno dopo anno, ha costruito un’identità forte e riconoscibile, diventando un vero e proprio brand capace di raccontare al mondo il talento, la passione e l’orgoglio della nostra comunità.

I suoi tappeti artistici sono molto più di opere di straordinaria bellezza, rappresentano uno strumento di promozione culturale e territoriale, capace di portare il nome di Taurianova in contesti prestigiosi attraverso il linguaggio universale dell’arte. Dietro ogni composizione si intrecciano competenze, creatività e impegno collettivo, un patrimonio umano che ha reso la manifestazione un punto di riferimento nel panorama delle infiorate nazionali e internazionali.

Grande tappeto floreale di arte effimera realizzato attorno a una statua, con numerosi infioratori al lavoro, visto dall’alto

Il CIDAE e la rete internazionale dell’arte effimera

Un elemento determinante di questo percorso è il CIDAE, il Comitato Internazionale dell’Arte Effimera, una rete che riunisce alcune delle più rappresentative realtà di infiorate del mondo. La collaborazione con le associazioni che ne fanno parte costituisce una risorsa strategica e un importante valore aggiunto per le manifestazioni internazionali, grazie alla condivisione di esperienze, competenze e standard di qualità artistica.

Appartenere al CIDAE significa distinguersi per professionalità, esperienza e cultura artistica, entrando in una rete internazionale che contribuisce a promuovere, tutelare e valorizzare l’arte effimera. Il coinvolgimento delle associazioni aderenti rappresenta una garanzia di competenza e un fattore fondamentale per il successo degli eventi, favorendo collaborazioni di alto livello e dando ulteriore prestigio alle realtà partecipanti. Per l’Infiorata di Taurianova, far parte di questo circuito significa consolidare la propria credibilità internazionale e contribuire attivamente alla crescita di un movimento culturale che supera i confini geografici.

Da Madrid a Portopalo, la nuova tappa

Dopo la recente esperienza di Madrid, l’Infiorata di Taurianova è pronta a ripartire alla volta di Portopalo, in Sicilia, per partecipare alla tradizionale Insabbiata. Un’altra importante occasione di incontro e confronto, ma soprattutto una nuova opportunità per far conoscere la nostra città attraverso la cultura e l’arte. Ogni partecipazione rappresenta una tappa di un percorso costruito con determinazione, che amplia le relazioni, rafforza la presenza nei circuiti artistici e porta il nome di Taurianova a un pubblico sempre più vasto.

Questa presenza costante in appuntamenti di rilievo dimostra quanto la cultura possa diventare un motore di attrattività turistica e valorizzazione territoriale. L’Infiorata non porta soltanto le proprie opere fuori dai confini locali: promuove l’identità, le tradizioni e le capacità creative di un’intera comunità, offrendo alla nostra regione una vetrina preziosa in Italia e nel mondo.

Il prossimo traguardo è Xiamen, in Cina

Il prossimo grande traguardo guarda ancora più lontano: precisamente a Xiamen, in Cina, dove l’Infiorata di Taurianova sarà protagonista di un importante appuntamento internazionale legato al percorso di valorizzazione dell’arte effimera e al suo riconoscimento nell’ambito del patrimonio culturale immateriale UNESCO. Una nuova sfida che conferma la vocazione internazionale della manifestazione e la volontà di contribuire alla diffusione e alla tutela di questa straordinaria forma d’arte.

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Da Madrid a Portopalo, fino alla Cina, l’Infiorata di Taurianova continua a costruire un percorso di crescita che dà prestigio alla città e orgoglio alla nostra terra. Un successo Made in Calabria, nato dal lavoro e dalla passione di una comunità che ha saputo trasformare una tradizione in uno strumento concreto di promozione culturale e territoriale.

Ogni tappeto floreale racconta la bellezza dell’arte effimera ma anche e soprattutto, racconta Taurianova, la Calabria tutta, la sua identità e la sua capacità di affermarsi nel mondo. Una storia dunque, in cui la cultura diventa ambasciatrice del territorio e il CIDAE un importante punto di riferimento per costruire relazioni, condividere eccellenze e portare l’arte effimera verso nuovi traguardi.

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