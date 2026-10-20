Reggio, riapre Giorgia’s Restaurant: nuova veste, tre pizze d’autore e una serata tutta da vivere

C’è un nuovo appuntamento da segnare nell’agenda dei reggini. Un’occasione per ritrovarsi, brindare, scoprire nuovi sapori e concedersi una serata diversa dal solito. Giorgia’s Restaurant riapre le sue porte questa sera, martedì 20 ottobre, a partire dalle ore 19:00, con una formula rinnovata che mette insieme buona cucina, atmosfera e un’attenzione particolare al portafoglio.

Dopo l’intensa stagione estiva vissuta sul lungomare di Reggio Calabria, con l’apprezzata esperienza al Tuluum, il ristorante è pronto ad aprire le porte di via Georgia 1. E lo fa con tante novità, a cominciare dagli ambienti completamente ammodernati e da un menù ripensato per incontrare i gusti e le esigenze di un pubblico sempre più ampio.

Giorgia’s Restaurant, la qualità incontra i prezzi accessibili

L’idea alla base del nuovo corso è semplice: mangiare bene non deve essere un lusso riservato a pochi.

Una filosofia che prende forma attraverso una proposta gastronomica curata, ingredienti selezionati e prezzi pensati per rendere il ristorante un luogo da frequentare non soltanto nelle grandi occasioni, ma anche durante la settimana. Una cena in famiglia, una serata romantica, una pizza tra amici o un’uscita improvvisata dopo il lavoro. Giorgia’s vuole essere tutto questo, senza rinunciare alla qualità che caratterizza la sua cucina, che comprende anche un menù senza glutine.

Tre pizze, tre personalità: la grande novità di Giorgia’s

E proprio dalla cucina arrivano alcune delle novità più interessanti.

Gli amanti della pizza avranno più di un motivo per lasciarsi incuriosire. La nuova proposta di Giorgia’s Restaurant punta infatti su tre diverse interpretazioni della pizza, ciascuna con caratteristiche ben precise.

C’è l’impasto contemporaneo, con il suo cornicione pronunciato, l’alta idratazione e una consistenza soffice e leggera. Una pizza che guarda alle tecniche moderne della lievitazione.

La pizza stirata, dalla forma allungata e dalla consistenza croccante. Fragrante, sfiziosa, pensata per chi ama sentire il morso deciso di un impasto ben lavorato.

Infine, la romana a ruota di carro: grande, sottile, con il diametro che supera i bordi del piatto. Un omaggio alla tradizione capitolina, capace di conquistare chi predilige una pizza sottile e dal carattere autentico.

Tre stili differenti, un’unica attenzione alla scelta delle materie prime e alla lavorazione degli impasti.

Non solo pizza: dalla carbonara al T-Bone, il piacere della buona tavola

Giorgia’s non è soltanto una pizzeria. La cucina, infatti, riveste un ruolo centrale nel progetto, con un menù che valorizza alcuni dei grandi classici della tradizione italiana.

Tra i protagonisti spicca la carbonara, uno dei piatti simbolo della cucina romana, proposta nel rispetto dei sapori che l’hanno resa celebre. E per gli amanti della carne c’è il T-Bone, uno dei tagli bovini più apprezzati, riconoscibile per il caratteristico osso a forma di T che separa filetto e controfiletto e la Tomahawk. Una scelta che arricchisce ulteriormente la proposta gastronomica del ristorante.

L’obiettivo è lasciare spazio ai gusti di tutti, dalla semplicità di una pizza alla voglia di concedersi una cena più ricercata.

Giorgia’s Restaurant, il gusto è per tutti: un menù gluten free che sorprende e conquista

Giorgia’s Restaurant riscrive le regole del food, con un intero menù dedicato al gluten free, dove creatività, qualità e golosità si incontrano in decine di proposte tutte da scoprire. Un vero e proprio viaggio nel gusto, che spazia dai grandi classici della cucina italiana alle irresistibili tentazioni del food porn.

Tartare di manzo, proposte anche nelle versioni più sfiziose con fonduta di formaggi e tartufo oppure burrata e pomodori secchi. Pulled Pork Fries, un’esplosione di sapori tra patatine, carne sfilacciata, cheddar e salsa BBQ. E ancora, hamburger con pane senza glutine, costine BBQ, taglieri di salumi e formaggi, carni pregiate alla brace e tante altre specialità.

Ma le sorprese non finiscono qui: anche pizze e primi piatti sono disponibili in versione gluten free, per una scelta ancora più ampia e invitante. E per il gran finale? Cheesecake, tiramisù e tortino al cioccolato dal cuore caldo, perché anche il dessert merita il suo momento di gloria.

Un ristorante che ascolta la città

Dietro questa nuova fase c’è anche una scelta precisa: ascoltare le persone e costruire una proposta capace di rispondere alle sue abitudini.

“Abbiamo ascoltato la nostra città e dopo l’entusiasmo raccolto durante la stagione estiva al Tuluum, volevamo creare una proposta di livello ma davvero inclusiva – spiegano dalla proprietà. Un luogo accogliente dove i ragazzi e le famiglie possano recarsi durante la settimana, mangiare bene, vivere una serata piacevole e sentirsi sempre a casa, con un occhio di riguardo anche al conto”.

In poche parle: qualità, convivialità e accessibilità, senza perdere il piacere di trascorrere qualche ora in un ambiente curato.

Questa sera si festeggia: Giorgia’s riapre dalle 19 fino a tarda notte

E quale occasione migliore per scoprire tutte queste novità se non la serata di riapertura?

Martedì 20 ottobre, dalle ore 19:00 fino a tarda notte, Giorgia’s Restaurant torna ad accogliere il pubblico reggino. Un appuntamento per conoscere il nuovo volto del locale, lasciarsi incuriosire dal menù e ritrovare il piacere di stare insieme.

Perché, in fondo, le serate migliori nascono spesso dalle cose più semplici: un tavolo, le persone giuste e qualcosa di buono da mangiare. Giorgia’s Restaurant riparte da qui. E questa sera Reggio Calabria è invitata a scoprirlo.