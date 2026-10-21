Reggio, nuove opportunità nel settore automotive: Formaitalia Academy lancia il corso per tecnico meccatronico

Il mondo dell’automotive è in continua evoluzione e, insieme alle nuove tecnologie, cresce l’importanza di figure professionali capaci di intervenire sui sistemi meccanici, elettrici ed elettronici dei veicoli.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa di FORMAITALIA ACADEMY SRL, che propone a Reggio Calabria un percorso di formazione professionale dedicato al profilo di Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni, rivolto a chi desidera acquisire competenze nel settore e costruire nuove prospettive lavorative.

Una formazione che guarda al futuro dell’automotive

Le automobili moderne sono sistemi sempre più complessi, nei quali meccanica ed elettronica lavorano in maniera integrata. Per questo motivo, il settore delle autoriparazioni richiede competenze aggiornate e una preparazione in linea con l’evoluzione tecnologica.

Il percorso proposto da Formaitalia Academy si colloca proprio in questo scenario, con l’obiettivo di offrire un’opportunità di formazione a chi intende avvicinarsi al mondo della meccatronica automobilistica o sviluppare ulteriormente le proprie competenze professionali.

Un settore che continua a trasformarsi e nel quale la specializzazione tecnica rappresenta un elemento sempre più importante per affrontare le nuove esigenze del mercato.

Un investimento più accessibile, offerta e possibilità di rateizzazione

Uno degli elementi più interessanti dell’iniziativa riguarda la quota di partecipazione.

Il costo del corso passa infatti da 2.200 euro a 1.700 euro, con una riduzione complessiva di 500 euro.

Per agevolare ulteriormente i partecipanti, Formaitalia Academy offre anche la possibilità di rateizzare l’importo, consentendo agli interessati di distribuire il costo del percorso formativo in più pagamenti.

Una scelta che punta a rendere la formazione professionale più accessibile, offrendo un’opportunità concreta a chi desidera investire sulle proprie competenze e sul proprio futuro lavorativo.

Un percorso di formazione professionale autorizzato

Il corso è regolarmente autorizzato nell’ambito della formazione professionale libera autofinanziata, con riferimento al profilo di Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni. L’autorizzazione è identificata dal Registro Generale n. 3213/2026 del 6 ottobre 2026, rilasciato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un riferimento ufficiale che consente agli interessati di verificare gli estremi amministrativi del percorso proposto.

Formazione e nuove opportunità per il territorio

Investire nella formazione tecnica significa contribuire allo sviluppo delle competenze professionali del territorio, favorendo l’incontro tra le aspirazioni di chi cerca nuove opportunità e le trasformazioni del mercato del lavoro.

Con questa iniziativa, Formaitalia Academy intende offrire un percorso rivolto a chi guarda al settore delle autoriparazioni come possibile ambito di crescita e specializzazione.

L’obiettivo è valorizzare la preparazione professionale e fornire agli iscritti l’opportunità di acquisire conoscenze utili per affrontare un comparto sempre più tecnologico e specializzato.

Come richiedere informazioni e iscriversi

Per conoscere il programma didattico, i requisiti di accesso, le modalità di iscrizione e le possibilità di pagamento rateizzato, è possibile contattare direttamente Formaitalia Academy.

Telefono: 3518376353

WhatsApp: 3518376353

È possibile anche inviare un semplice messaggio WhatsApp allo stesso numero per ricevere informazioni sul corso, sui costi e sulle modalità di partecipazione.

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