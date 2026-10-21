Favara-Reggina, ufficiale il rinvio. Individuata anche la data del recupero del match

Si chiude così una vicenda che aveva alimentato dissensi e qualche polemica

Lo avevamo anticipato nella serata di ieri e adesso è arrivata la decisione ufficiale. Castrumfavara-Reggina non si giocherà domenica 25 ottobre, come inizialmente previsto dal calendario della Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio della partita a mercoledì 28 ottobre, alle ore 14.30, per motivi di ordine pubblico legati alla concomitanza con la tradizionale Fiera d’Ottobre di Favara.

Nei giorni scorsi le due società avevano valutato diverse soluzioni per consentire il regolare svolgimento dell’incontro. La Reggina aveva proposto di disputare la gara in un impianto alternativo, ipotesi che non aveva però trovato il consenso della società siciliana, intenzionata a giocare davanti al proprio pubblico. Dopo le valutazioni delle autorità competenti, è arrivata la decisione che ha ufficializzato il posticipo di tre giorni.

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Il comunicato ufficiale

“Su disposizione della Prefettura di Agrigento, per motivi di ordine pubblico la gara Castrumfavara-Reggina in programma domenica 25 ottobre 2026 alle ore 14.30 è stata posticipata dal Dipartimento Interregionale della Lega a mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 14.30. A giorni sarà aperta la vendita online per i vari settori”.

Si chiude così una vicenda che aveva alimentato dissensi e qualche polemica. Gli amaranto scenderanno in campo mercoledì pomeriggio, con tre giorni di ritardo rispetto al programma originario.