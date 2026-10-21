Reggina: Rosario Girasole su Abonckelet, l’effetto Granillo all’esordio, il possibile rinvio con il Favara

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato alcune dichiarazioni del difensore Rosario Girasole, intervenuto a “Momenti Amaranto” su Videotouring. Di seguito gli elogi per Abonckelet, la prima volta al Granillo e la questione rinvio: “Abonckelet oltre al gol, dentro l’area si fa trovare sempre pronto, è una sua caratteristica. Poi ha fatto secondo me una gran giocata sul secondo gol, se sbaglia il tempo, magari fa uno stop e poi fa il passaggio, la difesa si può rischierare tranquillamente, mentre calciando di prima ha servito perfettamente Magrassi che davanti al portiere ha raddoppiato. Tutto nasce secondo me da una pressione fatta bene, giocando così e andando a prendere l’altra squadra uomo a uomo, con gli attaccanti che fanno un grande lavoro come primi difensori, vengono fuori i gol che abbiamo visto contro la Nissa. Chi capisce di calcio, comprende che nel secondo tempo, insieme alle motivazioni ritrovate dagli avversari per quel gol nel finale, si è concesso qualcosa perchè è impensabile fare novanta minuti a quei ritmi, ma i primi quarantasette sono stati perfetti, in fase di possesso e non.

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L’effetto Granillo la prima volta che sono sceso in campo? Un’emozione fortissima, in uno stadio che hai sognato di poter calcare sin dal bambino. Poi vedi sugli spalti i volti di tante persone che conosci e tu sei lì, all’interno del rettangolo di gioco.

Sul possibile rinvio non ho molto da dire. Siamo una grande squadra che non ha problemi a giocare mercoledi e poi domenica, siamo un organico ampio e forte e quindi affronteremo ogni partita alla stessa maniera anche a distanza di tre giorni. La pressione di dover vincere per forza? Eh, sicuramente ci sono delle responsabilità perché anche la piazza mette comunque pressione ed è giusto che sia così, perchè Reggio Calabria merita di stare in altre categorie. Per me è uno stimolo e quando accetti comunque di venire a giocare alla Reggina devi essere comunque consapevole che esistono queste pressioni. A me questa pressione piace”.