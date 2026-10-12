Xenia Book Fair, a Reggio la XII ed. della rassegna letteraria internazionale targata ‘Leonida Edizioni’

Torna a Reggio Calabria ‘Xenia Book Fair’ la rassegna letteraria internazionale ideata e realizzata dalla Leonida Edizioni.

Il 27 e 28 novembre nella splendida cornice del “Museo del Bergamotto di Reggio Calabria” e presso la sala conferenze della Leonida Edizioni avrà luogo uno degli appuntamenti letterari internazionali più attesi d’Italia: Xenia Book Fair.

Saranno decine gli ospiti di richiamo nazionale e internazionale – provenienti dal territorio euroasiatico – che si alterneranno in una serie di incontri e dibattiti utili a delineare un tracciato storico/filosofico che abbraccia idealmente le varie epoche: dall’unicità della virtù socratica sino all’“Etica dell’Altro” di Emmanuel Levinas.

L’evento si richiama alla conoscenza letteraria dei paesi del territorio transcaucasico (Georgia e Armenia) e prevede inoltre la presentazione ufficiale di un progetto culturale internazionale: la pubblicazione targata Leonida Edizioni di una grammatica base in lingua ucraina da destinare ai bambini ucraini residenti in Italia dal 2022.

Un piano editoriale di ampio respiro concertato con enti ed associazioni italiane e ucraine.

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Un “punto di incontro” per raccontare la bellezza e la ricchezza del patrimonio linguistico ucraino e renderlo vivo nella memoria collettiva.

Dal cuore del Mediterraneo un importante e suggestivo evento che esprime, attraverso il viaggio e l’identità, un modo di essere e di fare cultura radicato nel Kosmos greco.

Non mancare all’appuntamento, il 27 e 28 novembre a Reggio Calabria (info www.xeniabookfair.it – www.editrice-leonida.com).