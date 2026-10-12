Maltempo nel Reggino, il sindaco Cannizzaro: ‘Roccaforte del Greco isolata, interverremo subito’

"Siamo sul pezzo per intervenire e rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini"

L’emergenza maltempo ha colpito duramente l’area grecanica, causando disagi e ingenti danni. Il sindaco Cannizzaro è intervenuto per fare il punto della situazione e rassicurare i cittadini, annunciando interventi tempestivi.

Il briefing operativo a Melito Porto Salvo

La mattinata di ieri è iniziata con un vertice operativo a Melito Porto Salvo.

“Stamattina sono stato a Melito Porto Salvo assieme al sindaco, a tutta la Protezione Civile regionale, a tutti i tecnici, sindaci e consiglieri regionali”, ha dichiarato Cannizzaro. L’incontro è servito per “un briefing di carattere generale, garantendo quello che è un supporto intanto per l’area urbana di Melito Porto Salvo, che necessita di attenzione”.

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Danni ingenti nell’area grecanica e la situazione a Roccaforte del Greco

La conta dei danni è ancora in corso.

“I danni sono ingenti in tutta l’area grecanica, ancora non quantificabili, lo faremo nelle prossime ore”, ha spiegato il sindaco. La criticità maggiore, al momento, riguarda il crollo di un tratto stradale che ha avuto conseguenze drammatiche, fortunatamente senza vittime.

“Ma l’intervento più importante, quello massivo che necessita immediatezza, è qui”, ha sottolineato Cannizzaro mostrando il cedimento. “Questa strada, questo cedimento, stamattina ha inghiottito una macchina con a bordo un signore che per fortuna sta bene, e quello di Roccaforte del Greco oggi isolata”.

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L’impegno per il ripristino della viabilità

L’isolamento di Roccaforte del Greco rappresenta una priorità assoluta.

“Posso serenamente annunciare che da domani mattina interverremo per ripristinare il prima possibile quest’arteria che di fatto oggi isola Roccaforte e crea un disagio anche sociale”, ha assicurato il primo cittadino.

“Siamo sul pezzo per intervenire e rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini che purtroppo a causa delle condizioni avverse oggi si trovano in un disagio veramente importante”, ha concluso Cannizzaro, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel fronteggiare questa difficile situazione.