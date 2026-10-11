Regata del Mediterraneo, una notte indimenticabile: le Fiamme Gialle si aggiudicano la finalissima

Cala il sipario sulla Royal Edition: sport, emozioni e spettacolo. Sul palco anche il presidente del Coni Calabria e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e del Liceo Artistico Preti-Frangipane

È calato il sipario sulla XXI edizione della Regata del Mediterraneo – Royal Edition, una delle più suggestive e particolari nella storia della manifestazione. Una competizione destinata a lasciare il segno, grazie alla spettacolare gara in notturna nelle acque del Lungomare Falcomatà e capace di regalare emozioni, agonismo e una cornice unica. Un’edizione andata oltre le aspettative, anche sotto il profilo meteorologico. Dopo la forte pioggia che nel pomeriggio aveva interessato Reggio Calabria, le condizioni hanno consentito il regolare svolgimento delle due finali, trasformando la serata in una grande festa dello sport.

Le Fiamme Gialle trionfano nella notte dello Stretto

Il momento più atteso è stato quello delle finali, seguite in diretta durante la serata conclusiva. La finalina di consolazione, che ha visto sfidarsi Lega Navale Brindisi, Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso, Siggiewi Malta e Palio Marinaro Castiglione della Pescaia, ha premiato l’equipaggio maltese della Siggiewi Malta.

Ancora più intensa e combattuta la finalissima, con quattro equipaggi pronti a contendersi il titolo. A conquistare il gradino più alto del podio è stato il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, protagonista di una prestazione che ha permesso di avere la meglio su avversari di grande livello. Secondo posto per Amalfi, terzo per il Palio di Taranto, mentre il CUS Palermo ha completato il gruppo dei finalisti. Una sfida entusiasmante, combattuta fino agli ultimi colpi di remi, che ha rappresentato il momento culminante di un’edizione che resterà negli annali.

Il salotto della Regata tra sport, campioni e grandi ospiti

La serata conclusiva si era aperta con il tradizionale salotto della Regata del Mediterraneo, momento di confronto e approfondimento che ha visto alternarsi sul palco importanti protagonisti del mondo sportivo. Presenti il presidente regionale del CONI Tino Scopelliti, il presidente nazionale della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso Marco Mugnani e i campioni di apnea Paola Zanaga e Antonio Mogavero. A moderare l’incontro Eva Giumbo, con la partecipazione della presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti, Natalia Spanò. Un appuntamento che ha arricchito il programma della Royal Edition, offrendo spazio al racconto dello sport, delle sue discipline e dei valori che accompagnano il percorso degli atleti.

Il contributo degli studenti e l’appuntamento alla prossima edizione

Non soltanto canottaggio. La XXI Regata del Mediterraneo ha valorizzato anche il rapporto tra sport, arte e giovani talenti Nel corso della serata, gli organizzatori hanno consegnato gli attestati di partecipazione agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e del Liceo Artistico Preti-Frangipane, protagonisti di una delle iniziative collaterali più significative. Nei due giorni precedenti la competizione, infatti, gli studenti avevano trasformato Piazza Duomo in un laboratorio artistico all’aperto, dedicandosi alla decorazione delle imbarcazioni utilizzate per la manifestazione. Un’iniziativa che ha aggiunto un ulteriore elemento di originalità alla Royal Edition, coinvolgendo direttamente le nuove generazioni.

La cerimonia di premiazione degli equipaggi ha chiuso ufficialmente la manifestazione, con l’appuntamento già fissato alla prossima edizione. Resta il ricordo di una Regata del Mediterraneo capace di trasformare lo Stretto in un palcoscenico sportivo, tra luci, emozioni e una competizione che ha saputo distinguersi per la sua unicità.