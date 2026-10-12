Nissa, Giovannone ci crede: ‘Con la Reggina partita dell’anno. E recuperiamo altri calciatori’

Due pareggi consecutivi in trasferta e una vetta distante sette punti. La Nissa a quota nove spera di rientrare in gioco puntando alla vittoria domenica prossima contro la Reggina. Sul sito ufficiale la spinta del patron Giovannone: “Il patron Luca Giovannone guarda avanti con fiducia e positività dopo i due pareggi conquistati in trasferta. Risultati che non spengono l’entusiasmo, ma alimentano la voglia di ripartire e affrontare con determinazione, il prossimo, attesissimo appuntamento. Nel mirino c’è la Reggina, una sfida che va ben oltre i tre punti e che promette emozioni, passione e un’atmosfera da grande occasione. Domenica, al “Tomaselli”, la NISSA è chiamata a misurarsi con una delle avversarie più attese della stagione, in una partita che può rappresentare un momento importante del cammino biancoscudato.

E proprio in vista della “Giornata Biancoscudata”, Giovannone rinnova il suo appello ai sostenitori della Nissa: esserci, stringersi attorno alla squadra e trasformare lo stadio in una bolgia di colori, entusiasmo e orgoglio.

È la partita dell’anno. È la sfida che ogni tifoso vuole vivere da protagonista. La risposta del pubblico può fare la differenza, perché nei momenti più importanti il sostegno della gente diventa una forza in più per chi scende in campo.

Domenica, non sarà soltanto una partita: sarà una giornata da vivere insieme, con il cuore, con la voce e con quei colori che uniscono un’intera città“.

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Le dichiarazioni di Giovannone

“Ho visto le nostre ultime due partite. Molti pensavano che la Nuova Igea ci avrebbe fatto polpette, visto che avevamo una squadra rimaeggiata dagli infortuni e abbiamo rischiato di vincerla. A Ragusa sono state create sette occasioni nette da gol, loro una e hanno segnato. Nulla da rimproverare. Stiamo crescendo, dall’infermeria usciranno altri calciatori, sono fducioso. Domenica c’è la partita dell’anno, contro una Reggina indicata come stragrande favorita per la vittoria del campionato, ma che ha preso un punto nelle ultime due partite, quindi non abbiamo allungato il distacco, anche se adesso ci sono altre squadre davanti e vicine alla Reggina. Sta diventando un campionato appassionante e se noi vinciamo domenica l’avviciniamo di tanto. Sarà una gara meravigliosa e io non me la perderò”.