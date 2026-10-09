Z’TuRi, quando la memoria di Reggio incontra la pasticceria internazionale: nasce Stookie

Cosa succede quando un dolce profondamente legato alla memoria reggina incontra uno dei linguaggi più contemporanei della pasticceria internazionale?

La risposta si chiama Stookie.

È la nuova creazione firmata dal pastry chef Paolo Romeo per Z’TuRi – Casa evoluta della tradizione, il progetto che, dalla sua apertura a Reggio Calabria, ha portato una nuova interpretazione della colazione, mettendo al centro la viennoiserie artigianale, l’esperienza della famiglia Romeo e una costante attenzione alla cultura gastronomica internazionale.

Una proposta che ha suscitato curiosità e confronto nel panorama cittadino, proponendo un modo differente di vivere uno dei riti più radicati nelle abitudini dei reggini.

Z’TuRi costruisce un luogo in cui la cultura internazionale della pasticceria non si limita ad arrivare a Reggio Calabria, ma impara a dialogare con la sua identità.

Lo Stomatico incontra la viennoiserie

Un lievitato sfogliato al burro racchiude un brownie allo Stomatico, accompagnato da una ganache montata al caramello e mandorle.

Una composizione in cui consistenze e sapori dialogano: la sfogliatura, l’intensità del brownie, la morbidezza della ganache e il caramello, che richiama una delle note più caratteristiche dello Stomatico.

Il risultato è una creazione contemporanea che non pretende di sostituire la tradizione, ma di raccontarla attraverso una forma nuova.

Il territorio non è soltanto un ingrediente. È ciò che un luogo ricorda.

È questo uno dei principi su cui Z’TuRi ha costruito la propria identità.

Raccontare il territorio non significa necessariamente utilizzare i suoi ingredienti più riconoscibili. Significa anche esplorarne le ricette, le consuetudini, le preparazioni familiari e quei sapori che appartengono alla memoria collettiva.

Lo Stomatico è uno di questi.

Con Stookie, Paolo Romeo sceglie di portare questa memoria dentro un prodotto contemporaneo, senza snaturarne il carattere e senza pretendere di reinventarne la storia.

«Con Z’TuRi vogliamo confrontarci continuamente con ciò che accade nel mondo, senza dimenticare da dove veniamo. Lo Stomatico appartiene alla memoria della nostra città e con lo Stookie abbiamo voluto immaginare un modo nuovo di raccontarlo. Credo che il modo migliore per rispettare le nostre radici sia continuare a farle vivere, anche attraverso qualcosa che prima non esisteva», spiega Paolo Romeo, pastry chef di Z’TuRi.

Una casa evoluta della tradizione

Stookie rappresenta un nuovo passo nel percorso di Z’TuRi, un lavoro di ricerca sulla memoria gastronomica locale, che mette in relazione tecniche, forme e suggestioni della pasticceria internazionale.

Una visione che dà significato alla definizione scelta fin dalla nascita del progetto: Casa evoluta della tradizione.

Un luogo dove essere contemporanei non significa diventare anonimi e dove essere profondamente territoriali non richiede necessariamente di ricorrere agli ingredienti più rappresentativi della propria terra.

Perché la tradizione non è qualcosa da custodire immobile, ma un patrimonio capace di continuare a generare nuove idee.

Stookie è una forma che guarda al mondo e un sapore che riporta a casa.

Questo è Z’TuRi.

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