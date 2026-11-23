Reggio Calabria si prepara a salutare il 2026 e ad accogliere il nuovo anno a ritmo di musica. E questa volta i grandi concerti potrebbero addirittura essere tre.

Gianna Nannini e Mannarino: sono questi i due nomi che, secondo quanto raccolto da CityNow, accompagneranno le festività natalizie e il Capodanno in riva allo Stretto. Ma attenzione, perché nelle ultime ore è spuntata anche una terza ipotesi, quella di Fabrizio Moro.

Un possibile tris di grandi artisti per trasformare Reggio Calabria in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra Natale e la notte di San Silvestro.

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Capodanno 2027 a Reggio Calabria, Gianna Nannini verso la conferma

Nei giorni scorsi CityNow aveva anticipato l’indiscrezione relativa alla possibile presenza di Gianna Nannini sul palco di Piazza Indipendenza per il concerto del 31 dicembre 2026.

Un’ipotesi che, secondo le ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione, avrebbe trovato conferma, anche se si attende ancora l’ufficialità da parte dell’amministrazione comunale.

Sarebbe dunque la rocker senese ad accompagnare i reggini nel conto alla rovescia verso il 2027, con un concerto gratuito destinato a richiamare migliaia di persone.

Un nome di assoluto richiamo, capace di attraversare generazioni con successi come Bello e impossibile, Fotoromanza, America e Sei nell’anima.

Mannarino torna a Reggio: il concerto di Natale sarà il recupero delle Feste Mariane

Gianna Nannini…ma non solo, quasi certo un bis e non è da escludere un tris di concerti durante le festività natalizie. Secondo le indiscrezioni, anche Mannarino dovrebbe esibirsi a Reggio Calabria durante le festività natalizie, in occasione di un secondo grande concerto.

Si tratterebbe, in realtà, del recupero dello spettacolo annullato lo scorso 15 settembre, quando il maltempo aveva rovinato il gran finale delle Feste Mariane.

Quella sera, infatti, la pioggia aveva costretto gli organizzatori ad annullare sia il concerto di Mannarino in Piazza Indipendenza sia il tradizionale spettacolo pirotecnico di mezzanotte.

A distanza di oltre due mesi, dunque, arriverebbe finalmente l’occasione per recuperare una serata rimasta in sospeso. La data esatta del concerto natalizio resta ancora da ufficializzare.

E se i concerti fossero tre? Spunta anche Fabrizio Moro

Due grandi nomi, dunque, ma il calendario degli spettacoli potrebbe riservare un’ulteriore sorpresa.

Tra i rumors delle ultime ore circola infatti anche il nome di Fabrizio Moro, cantautore romano tra i più apprezzati della scena musicale italiana.

In questo caso, però, è necessario mantenere la massima cautela. A differenza delle indiscrezioni relative a Gianna Nannini e Mannarino, l’ipotesi Fabrizio Moro non ha ancora trovato conferme.

Si tratta di una possibilità che potrebbe trasformare il già importante bis di concerti in un trittico ravvicinato di concerti da non perdere in riva allo Stretto..

Gianna Nannini per salutare il 2026, Mannarino per recuperare la serata delle Feste Mariane e forse un terzo grande artista. Reggio Calabria si prepara a vivere un Natale e un Capodanno all’insegna della grande musica.