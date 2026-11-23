Se le dimissioni di Perinetti erano state annunciate, meno si sapeva del tecnico Giuseppe Ferazzoli che ha chiuso la sua avventura con l’Athletic Palermo battendo l’ex capolista Reggina. Il comunicato che annuncia la conclusione del rapporto.

“L’Athletic Club Palermo comunica la conclusione consensuale del rapporto di collaborazione con l’allenatore Giuseppe Ferazzoli.

La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento al mister per la professionalità, la dedizione e il grande impegno dimostrati durante la sua esperienza sulla panchina nerorosa.

Nel corso del suo percorso, Ferazzoli ha saputo trasmettere alla squadra passione, determinazione e spirito di sacrificio, contribuendo alla crescita del gruppo e regalando alla società e ai suoi tifosi momenti di grande soddisfazione.

La separazione avviene in un clima di serenità, rispetto e stima reciproca.

A mister Ferazzoli vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e per le future soddisfazioni personali.

Grazie di tutto, mister“.