Può avere il calore di un ricordo, il fascino di un incontro inatteso, la dolcezza di un desiderio o il mistero di un luogo ancora da scoprire. È una firma invisibile, profondamente personale, capace di raccontare qualcosa di noi ancor prima delle parole. È il profumo, quella sottile alchimia di essenze e suggestioni che si posa sulla pelle e diventa unica per ognuno di noi.

Da questa visione nasce ONIRICO – Fragranze d’autore, la nuova boutique di profumeria artistica che aprirà le sue porte nel cuore di Reggio Calabria, in via Vittorio Veneto 83, sabato 21 novembre alle ore 18:30.

Un luogo in cui lasciarsi sorprendere da composizioni ricercate, esplorare nuove emozioni e scoprire, tra le tante fragranze, quella in cui riconoscere un po’ di sé.

Onirico, un sogno divenuto realtà

A dare forma a questo sogno è Sebastiano Tripodi, giovane imprenditore che ha scelto di trasformare la propria passione per la profumeria artistica in una boutique che riflette il suo gusto e la sua visione. Un’idea maturata nel tempo, attraverso lo studio, la ricerca personale e il confronto con i professionisti del settore. Nulla è lasciato al caso, a partire dal nome. Onirico richiama quella dimensione sospesa tra sogno e realtà in cui le fragranze riescono a condurci, intrecciando sensazioni familiari e suggestioni inattese.

“Il progetto nasce dal desiderio di dare forma a una passione, creando a Reggio Calabria uno spazio che esprima la mia visione della profumeria artistica”, racconta il titolare.

Fragranze d’autore, l’arte di scegliere un profumo

Dietro ogni fragranza si cela una storia, un’intuizione, la sensibilità di un autore che attraverso le materie prime dà forma alla propria immaginazione. È proprio questa dimensione creativa a guidare la selezione di Onirico. La qualità degli ingredienti, la ricerca delle materie prime, l’originalità delle composizioni e la riconoscibilità delle creazioni sono i criteri attraverso i quali prende forma la proposta della boutique.

La stessa attenzione si ritrova nella scelta dei materiali, nelle luci, nell’arredamento e, soprattutto, nel tempo dedicato a ogni persona. Perché alcuni profumi conquistano al primo incontro, altri hanno bisogno di tempo per svelare la propria identità. Sceglierne uno significa concedersi il piacere di esplorare, lasciando che le diverse note si raccontino sulla pelle.

Tra essenze, musica, rose e cioccolato: un’inaugurazione da vivere con tutti i sensi

Non poteva che essere un’esperienza multisensoriale il primo incontro tra Onirico e i reggini, messa a punto dall’event planner Patrizia Sorrentino.

Sabato 21 novembre, a partire dalle 18:30, le fragranze d’autore dialogheranno con le sonorità di un dj set e le melodie del violino, nella cornice di un raffinato allestimento. A completare l’atmosfera, un bartender e una selezione di cioccolatini firmati Color Cioccolato, pensata per accompagnare con dolcezza la scoperta della nuova boutique.

Il piacere di un assaggio, la delicatezza di una rosa, le vibrazioni di una corda di violino e il carattere di un’essenza: linguaggi differenti che, per una sera, racconteranno la stessa storia.

Un nuovo spazio creativo nel cuore di Reggio Calabria

L’inaugurazione rappresenta soltanto il primo capitolo di un progetto destinato ad aprirsi anche ad altre forme di creatività.

Tra i desideri di Sebastiano Tripodi, infatti, quello di rendere Onirico un luogo di incontro, attraverso eventi e collaborazioni con altre attività, anche appartenenti a settori differenti, capaci di dialogare con il mondo della profumeria artistica.

L’appuntamento è dunque per sabato 21 novembre, in via Vittorio Veneto 83, nel cuore della città. Un invito ad abbandonarsi alla curiosità, lasciarsi guidare dai sensi e concedersi il lusso di sognare.

Perché, come suggerisce la filosofia di Onirico, il sogno ha mille forme, alcune si indossano.