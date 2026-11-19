C’è qualcosa di profondamente magico nell’aspettare la mezzanotte che sancisce l’inizio del nuovo anno, ancor di più se questo avviene davanti al mare dello Stretto. Un rito che a Reggio Calabria mantiene ancora il sapore delle cose autentiche, sia che ci si trovi a casa di fronte a una tavola imbandita, sia che si aspetti lo scoccare dell’orologio in piazza.

Negli ultimi anni la città ha imparato a riconoscersi in questa energia collettiva, trasformando Piazza Indipendenza nel salotto buono della festa, con ancora vivo il ricordo dei riflettori nazionali della diretta del Capodanno RAI degli anni scorsi.

Secondo quanto raccolto da CityNow, a guidare il conto alla rovescia verso il 2027, sul palco di Piazza Indipendenza, potrebbe esserci una big della musica italiana.

Concerto di Capodanno, l’ipotesi per piazza Indipendenza

Un’icona del rock italiano che ha recentemente avuto un collegamento con la Calabria. Si tratterebbe di Gianna Nannini, che negli ultimi mesi, ha dato vita a Meraviglioso errore, il singolo scritto a quattro mani — e davanti a un calice di vino locale — insieme a Brunori Sas (e Antonio Dimartino).

Nannini potrebbe portare in riva allo Stretto l’energia di cinquant’anni di carriera e i brani del suo nuovo progetto Giannagold.

La visione dietro la festa: una piazza aperta a tutti

Dietro l’attesa per il grande nome c’è una scelta precisa da parte di Palazzo San Giorgio che, nella giornata di ieri, ha pubblicato l’avviso esplorativo per il concerto del 31 dicembre 2026. L’amministrazione ha messo nero su bianco la volontà di regalare ai cittadini e ai tanti visitatori una grande festa-spettacolo a ingresso rigorosamente gratuito.

L’obiettivo va ben oltre la singola notte di musica: significa capitalizzare l’eredità lasciata dalle grandi vetrine televisive del passato per consolidare Reggio Calabria come palcoscenico naturale del turismo regionale, capace di attrarre visitatori anche fuori stagione e di far respirare l’economia, i locali e le attività della città. Un’operazione importante — per cui è previsto un investimento complessivo fino a 400mila euro per un’organizzazione “chiavi in mano” — che guarda anche alla sinergia con la Regione Calabria e alla vetrina nazionale del “Capodanno Calabrese Straordinario con Radio 2“.

Il sipario sull’iter burocratico si chiuderà nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, termine ultimo per presentare le proposte progettuali. Subito dopo arriverà l’ufficialità.

Ma l’idea di salutare il 2026 e dare il benvenuto al nuovo anno cantando a squarciagola Bello e impossibile o Meraviglioso errore sotto il cielo dello Stretto basta già a far battere il cuore della città.