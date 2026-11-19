Tra gli interrogativi che accompagnano la preparazione settimanale della Reggina c’è quello legato alle condizioni di Reis. L’attaccante brasiliano non si è visto in campo con i compagni nei primi giorni di allenamento, alimentando qualche dubbio sulla possibilità di recuperarlo per il prossimo impegno di campionato, nonostante l’ottimismo dei giorni scorsi.

Reis fuori da oltre un mese

L’ultima apparizione dell’attaccante risale al 18 ottobre, in occasione della sfida contro la Nissa, quando fu costretto a lasciare il terreno di gioco al 33° minuto del secondo tempo. Da allora circa un mese di assenza, con Marchionni che ha dovuto fare a meno di un’importante soluzione per il reparto offensivo, proprio per le caratteristiche uniche del calciatore.

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Una gestione prudente in vista del rientro?

Non è da escludere, però, che l’assenza dal gruppo nei primi giorni della settimana sia frutto di una scelta precauzionale. Il tecnico e lo staff medico potrebbero aver deciso di preservare il calciatore, evitando di forzare i tempi e valutando la possibilità di aggregarlo ai compagni nelle ultime due sedute di allenamento. Un’ipotesi tutta da verificare. Dopo un periodo di inattività così lungo, sarà fondamentale capire anche quale sia la condizione atletica dell’attaccante.

Il suo recupero garantirebbe al tecnico un’alternativa in più in avanti. Le prossime due giornate di lavoro potrebbero fornire indicazioni più concrete sulla sua disponibilità.