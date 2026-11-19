Ci sono calciatori ai quali, in questo momento, Marco Marchionni difficilmente riesce a rinunciare. Tra questi sicuramente Baggi e Rosario Girasole, due elementi che, per rendimento e caratteristiche, hanno acquisito un peso specifico importante nell’undici iniziale della Reggina. Le prestazioni dei due calciatori rappresentano una certezza per il tecnico amaranto. La loro presenza dal primo minuto, tuttavia, condiziona inevitabilmente le altre scelte di formazione, complice la necessità di rispettare gli obblighi relativi agli Under. Un gioco di incastri che porta spesso al sacrificio di un Over nel reparto arretrato.

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Baldan e Lancini, il sacrificio di un Over

Marchionni si ritrova così a dover scegliere tra Baldan e Lancini, quest’ultimo fuori nelle ultime tre gare per motivi diversi, due difensori di esperienza e affidabilità, entrambi potenzialmente titolari in una squadra costruita per vincere il campionato. Esclusioni che non sono necessariamente legate al rendimento dei singoli, quanto piuttosto agli equilibri complessivi della formazione e alla gestione degli Under.

Acquadro è tornato ai suoi livelli

Un’altra certezza è rappresentata da Alberto Acquadro. Il centrocampista è tornato ad esprimersi sui suoi livelli, confermando qualità, personalità e capacità di gestione di ogni situazione che si crea in partita. Un riferimento per la manovra amaranto, oggi punto fermo nelle scelte del tecnico. L’allenatore amaranto ha a disposizione una rosa importante, ma non sempre può schierare contemporaneamente tutti i suoi uomini migliori. È uno dei paradossi della Serie D, dove le scelte tecniche devono necessariamente fare i conti con il regolamento.