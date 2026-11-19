Quattro gare decise ai calci di rigore e due vittorie piuttosto nette. La Coppa Italia di Serie D ha regalato gol, emozioni e verdetti arrivati soltanto dal dischetto. Il Piacenza travolge la Lucchese con un netto 4-0, mentre il Cjarlins Muzane si impone per 5-1 sul campo dell’Union Clodiense. Passano il turno anche Ternana, Valenzana e Turris, tutte vittoriose dopo la lotteria dei rigori.

Tra le formazioni del girone I di Serie D, spicca il successo del Modica nel derby siciliano contro la Nuova Igea Virtus. Dopo lo 0-0 maturato nei novanta minuti, la formazione rossoblù conquista la qualificazione grazie alla maggiore precisione dagli undici metri.

Coppa Italia Serie D, i risultati

Ancona-Ternana 0-0 (2-4 dcr)

Piacenza-Lucchese 4-0

Villa Valle-Valenzana 1-1 (2-3 dcr)

Virtus Francavilla-Turris 1-1 (2-4 dcr)

Nuova Igea Virtus-Modica 0-0 (3-5 dcr)

Union Clodiense-Cjarlins Muzane 1-5

Le squadre qualificate

Ternana, Piacenza, Valenzana, Turris, Modica e Cjarlins Muzane.