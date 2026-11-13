Adidas apre a Reggio: nuovo store da oltre 500mq in Corso Garibaldi
Sport, moda e streetwear si incontrano nel concept “Home of Sports”, con uno spazio dedicato anche alla personalizzazione dei prodotti
13 Novembre 2026 - 08:19 | di Redazione
Adidas sceglie il centro storico di Reggio Calabria per inaugurare il suo nuovo store, uno spazio di oltre 500 metri quadrati distribuiti su tre livelli, pensato per gli appassionati di sport, moda e tendenze contemporanee.
L’appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre 2026, alle ore 16:00, in Corso Garibaldi 140, dove il celebre marchio internazionale accoglierà i clienti in un ambiente completamente rinnovato, progettato secondo il più recente concept Home of Sports.
Non soltanto un negozio, ma uno spazio in cui il mondo dello sport incontra quello dello stile, con un’esperienza d’acquisto che punta a valorizzare le diverse anime del brand.
Tre livelli dedicati allo sport e allo stile: il nuovo concept Home of Sports
Il nuovo punto vendita adidas nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’acquisto coinvolgente, attraverso ambienti moderni, un design contemporaneo e un’ampia proposta di articoli dedicati a esigenze e passioni differenti.
Protagoniste dell’apertura saranno le collezioni Fall/Winter 2026, con una selezione che spazia dall’abbigliamento lifestyle alle ultime proposte streetwear, fino alle linee performance dedicate a chi pratica sport.
Spazio quindi a sneakers, abbigliamento e accessori per il tempo libero, ma anche a prodotti tecnici pensati per l’allenamento, il training e il fitness.
Una proposta che si rivolge sia a chi vive quotidianamente lo sport sia a chi sceglie adidas come espressione del proprio stile personale.
Tra le novità anche un’area dedicata alla personalizzazione dei prodotti, che permetterà ai clienti di rendere ancora più personale la propria esperienza all’interno dello store.
Con questa nuova apertura, adidas rinnova la propria presenza sul territorio e sceglie la principale via commerciale della città per presentare il suo nuovo format.
L’appuntamento è per venerdì 13 novembre, dalle ore 16:00, in Corso Garibaldi 140 a Reggio Calabria.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie