Calabria, otto set cinematografici attivi in contemporanea: da Pentedattilo a Cosenza, il boom dei ciak

Il presidente della Film Commission indica otto produzioni attive nello stesso mese, tra film e serie tv: dal Reggino a Crotone e Cosenza, con maestranze calabresi

Otto produzioni girate contemporaneamente in Calabria nello stesso mese: è il dato che il presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, ha indicato il 27 ottobre 2026 a Crotone, durante la presentazione del film Amici per caso 2, Calabria on the Road. Dal borgo di Pentedattilo, in provincia di Reggio Calabria, a Cosenza, la regione si sta trasformando in un set a cielo aperto.

In breve

Otto set attivi nello stesso mese, secondo il presidente della Film Commission

Tra le produzioni: film, serie tv per Mediaset e Rai, e titoli con Al Pacino, Toni Servillo e Asia Argento

Ogni produzione sostenuta deve assumere maestranze calabresi

Il record dei set: otto produzioni in un mese

Secondo quanto dichiarato da Grande e riportato da Il Crotonese, le produzioni attive in contemporanea sono otto: due serie televisive, una per Mediaset diretta da Cinzia Th Torrini e una per la Rai girata nell’Alto Cosentino, oltre a film come Amici per caso 2 e un progetto con Asia Argento a Cosenza.

Il progetto con Asia Argento è con ogni probabilità Gatekeepers, la commedia con Lillo e Frank Matano che, secondo la Gazzetta del Sud, ha girato il primo ciak a Cosenza a settembre, con distribuzione in sala affidata a Vision Distribution.

Reggio e la sua provincia sullo schermo

Il Reggino è protagonista su più fronti. A Pentedattilo, nel comune di Melito Porto Salvo, le riprese di Captivated, diretto da Dito Montiel con Al Pacino e Katie Holmes, sono iniziate il 30 ottobre, con nove giornate previste nel borgo. Il 9 novembre CityNow ha raccontato anche il primo ciak di Casa d’altri con Toni Servillo, in programma l’11 novembre.

La fiction Madre Terra, di Canale 5, racconta invece una scienziata che torna in Calabria per una sperimentazione legata al bergamotto, ed è stata girata tra Reggio Calabria, Palmi e altri luoghi della regione.

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Cosa significa per chi lavora in Calabria

Sul set di Amici per caso 2, secondo la Calabria Film Commission, hanno lavorato 58 professionisti calabresi e, nelle prime quattro settimane di riprese, 150 tra figurazioni speciali e comparse. Le riprese sono proseguite fino al 7 novembre.

Grande ha indicato la presenza di maestranze locali come regola per le produzioni sostenute:

«È una condizione sine qua non: ogni produzione deve assumere maestranze locali» – ha spiegato Anton Giulio Grande.

Accanto ai set c’è la formazione. Secondo il presidente della Film Commission è in corso il quinto corso gratuito, realizzato con Anica Academy e dedicato a sarti e costumisti, con 15 corsisti, dopo quelli per fonici di presa diretta, ispettori di produzione e sceneggiatura. Nel 2025 CityNow aveva raccontato i primi corsi gratuiti della Film Commission.

Cosa arriva ora

Le riprese in Calabria di L’amore mio non muore, il nuovo film di Francesco Costabile tratto dal romanzo di Roberto Saviano, sono terminate, come comunicato dalla Film Commission, e la distribuzione sarà curata da Vision Distribution. Per Casa d’altri, secondo CityNow, la produzione resterà a Pentedattilo per circa un mese prima di trasferirsi a Roma.