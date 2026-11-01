Hollywood sbarca nel reggino: a Pentedattilo le riprese del film con Al Pacino
Il suggestivo borgo della provincia di Reggio scelto come set di “Captivated”. Nel cast anche Katie Holmes e l'attore reggino Saverio Malara
01 Novembre 2026 - 15:01 | di Renato Pesce
Hollywood arriva in provincia di Reggio Calabria. Il suggestivo borgo di Pentedattilo, nel comune di Melito Porto Salvo, è stato scelto come una delle location di “Captivated”, film internazionale diretto da Dito Montiel che vanta nel cast due grandi nomi del cinema mondiale: Al Pacino e Katie Holmes.
Le riprese, iniziate il 30 ottobre, si svolgono tra la Calabria e Roma. Per Pentedattilo sono previste nove giornate di lavorazione, secondo quanto riportato dal portale Italy for Movies.
Al Pacino nel cast, il film racconta il rapimento Getty
La pellicola ripercorre uno dei casi di cronaca più conosciuti degli anni Settanta: il rapimento di John Paul Getty III, nipote del magnate americano del petrolio, avvenuto nel 1973 e legato alla criminalità organizzata calabrese.
Al Pacino interpreta Saro Mammoliti, mentre Katie Holmes veste i panni di Gail Getty, madre del giovane sequestrato. Nel cast figura anche Toby Kebbell.
Tra gli attori coinvolti nel progetto anche il reggino Saverio Malara, un’ulteriore presenza calabrese in una produzione dal respiro internazionale.
Pentedattilo diventa un set cinematografico
Con le sue case incastonate nella roccia e il suo caratteristico paesaggio, Pentedattilo torna protagonista davanti alle telecamere. Una scelta che offre al borgo e all’intero territorio reggino un’importante occasione di visibilità.
La presenza di Al Pacino nel cast non implica necessariamente che l’attore americano prenderà parte alle riprese in Calabria. Al momento, infatti, non risultano conferme sulla sua presenza sul set di Pentedattilo.
Resta la notizia di una grande produzione cinematografica internazionale che ha scelto la provincia di Reggio Calabria per raccontare una storia conosciuta in tutto il mondo.
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