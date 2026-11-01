Primo tempo: Reggina in vantaggio sul Ragusa, ma ancora non ci siamo

“Anche dietro le quinte si possono scrivere pagine di storia. La tua dedizione alla Reggina rimarrà per sempre nella storia. Buon viaggio Pietro“. Con questo strisicione la Curva Sud ha voluto ricordare Pietro Vilasi, il cinquantaquattrenne deceduto al centro sportivo S. Agata mentre, come sempre, si prendeva cura del manto erboso dei due campi. Poi la partita, con Marchionni che ha cambiato modulo tattico e qualche interprete con l’inserimento di Piras al posto di Lagonigro tra i plali. Purtroppo non è cambiato però l’atteggiamento e il gioco con gli amaranto ancora in difficoltà e decisamente poco piacevoli. Il gol è arrivato al minuto ventuno per un errore della difesa ragusana, bravo Guida ad approfittarne, ancora più grave quello nell’area amaranto che ha portato al pareggio i siciliani con Golfo. Alla mezz’ora una perla di Acquadro direttamente su punizione consegna alla Reggina il momentaneo 2-1, poi poco altro. Prima parte di gara decisamente poco entusiasmante. Alma fuori al dodicesimo per un colpo alla spalla, al suo posto Rotulo.