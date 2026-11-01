‘LIBERTY a Reggio Calabria’: Architetti e Confcommercio insieme per valorizzare il territorio

Ordine degli Architetti e Confcommercio promuovono il 6 novembre un seminario e un itinerario tra le testimonianze Liberty

Competenze che si incontrano, professionalità che dialogano e una visione condivisa: conoscere meglio Reggio Calabria per farla conoscere e valorizzarla. È questo lo spirito di “LIBERTY a Reggio Calabria. Ri-Conosciamo il nostro territorio”, iniziativa promossa congiuntamente dall’Ordine degli Architetti PPC e da Confcommercio Reggio Calabria, in programma venerdì 6 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, presso la sede dell’Ordine in via Logoteta 6.

Seminario e itinerario tra le testimonianze Liberty

Un’esperienza che unisce approfondimento e conoscenza diretta del territorio, attraverso un momento seminariale e un itinerario tra le testimonianze più significative dell’architettura Liberty della città. Un’occasione di confronto e arricchimento aperta agli architetti iscritti all’Ordine, alle guide turistiche, agli accompagnatori, agli operatori del settore turistico e agli appassionati del patrimonio cittadino. L’iniziativa, sostenuta dalla presidente dell’Ordine Santina Dattola e dal direttore di Confcommercio Fabio Giubilo, è curata dal consigliere dell’Ordine, architetto Angela Pia Furfaro e nasce su impulso della presidente di Confguide Reggio Calabria, Francesca Mangiola.

Le dichiarazioni di Dattola e Giubilo

«l patrimonio architettonico della nostra città rappresenta una straordinaria risorsa identitaria e culturale, oltre che una leva di sviluppo che merita di essere conosciuta, tutelata e valorizzata – dichiara la presidente Santina Dattola -. Come Ordine degli Architetti sentiamo la responsabilità di mettere le nostre competenze al servizio della comunità, promuovendo una conoscenza più consapevole dei luoghi e della loro storia. La sinergia con Confcommercio assume in questo senso un valore importante: mettere in relazione le competenze e la sensibilità del mondo delle professioni con quelle di un’associazione che rappresenta il sistema delle imprese significa ampliare le prospettive di collaborazione e contribuire insieme alla crescita culturale, turistica ed economica di Reggio Calabria».

Per il direttore Fabio Giubilo:

«Come Confcommercio crediamo che la valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico possa rappresentare una concreta opportunità di crescita per il turismo, per le imprese e per l’economia locale. È una direzione nella quale investiamo attraverso il nostro progetto di marketing territoriale VisitReggioCalabria e il gruppo di guide turistiche Confguide, una realtà in costante crescita e sempre più attiva nel panorama turistico cittadino. Siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione con l’Ordine degli Architetti, perché arricchisce il nostro impegno con un contributo professionale qualificato e dimostra come, attraverso iniziative concrete, sia possibile costruire nuove opportunità per il territorio».

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L’iniziativa rappresenta così un esempio concreto di alleanza tra mondo delle professioni e rappresentanza delle imprese, capace di mettere in rete competenze, esperienze e sensibilità diverse, nella prospettiva di una collaborazione sempre più strutturata per la valorizzazione culturale e turistica del territorio.