Reggina dai due volti. Bruttina nel primo tempo, dominante nel secondo. Cinque i gol al Ragusa

Reggina dai due volti, lenta e prevedibile nella prima parte, decisamente meglio nei quarantacinque minuti successivi. Marchionni dopo aver provato lo schieramento a quattro torna al suo 3-5-2 nel secondo tempo e le risposte sono immediate, sul piano della manovra e anche dell’atteggiamento. Apre le marcature Guida, il Ragusa trova il pari con Golfo, complice una dormita della retroguardia, rimette le cose a posto Acquadro con una bellissima punizione. Come detto, cambia registro la squadra amaranto nel secondo tempo, entra Baggi ed è subito protagonista con un assist per Guida che firma il 3-1, poi arriva l’espulsione di Pedro Torres al dodicesimo e il match si mette tutto in discesa. La quarta marcatura, prima della stagione per lui, è di Franchini. Accorciano gli ospiti con Capone, un tiro a giro che non lascia scampo a Piras, rimette le cose a posto Rosario Girasole che su angolo gira di testa per la rete del 5-2. Vittoria larga che speriamo serva anche come spinta morale per una squadra che nell’ultimo periodo ha evidenziato qualche difficoltà. Domenica si va ad Enna.

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Primo tempo

Mister Marchionni decide di cambiare. A partire dal modulo e passando così dal 3-5-2 al 4-3-3, coraggiosamente lasciando fuori calciatori importanti come Lancini e Rotulo. Quindi Piras tra i pali, difesa a quattro con De Mori, Girasole, Baldan e Toscano, in mezzo al campo Abonckelet, Acquadro e Rossetti, in avanti Guida e Alma dietro Magrassi.

Prima della gara, consegnato un fascio di fiori ai figli di Pietro Vilasi, il cinquantaquattrenne deceduto al centro sportivo S. Agata, mentre si occupava, come sempre, della manutenzione del manto erboso due due campi.

Dopo appena un minuto, una buona combinazione porta Magrassi alla conclusione, para Esposito. Al dodicesimo va giù Alma, problema alla spalla destra, è costretto ad uscire, al suo posto Rotulo. Errore in fase difensiva del Ragusa, favorisce la corsa di Guida che si presenta davanti al portiere e lo supera con un piatto preciso, 1-0 al ventunesimo. Tre minuti più tardi arriva il pareggio del Ragusa con Golfo che approfitta di una dormita della difesa amaranto e al limite dell’area piccola batte Piras, precedentemente uscito a vuoto, 1-1. Al trentesimo perla di Acquadro direttamente su calcio di punizione, palla sotto l’incrocio, 2-1. Al trentacinquesimo ci prova su schema Rotulo, il tiro lambisce il palo. Un primo tempo decisamente poco entusiasmante si chiude dopo quattro minuti di recupero.

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Secondo tempo

Si parte con l’ingresso di Baggi per Rossetti, ancora una prestazione opaca del centrocampista, si torna al 3-5-2. Pericolo in area reggina dopo appena un minuto, conclusione smorzata. Passano centoventi secondi, Acquadro pennella per Baggi subito protagonista, cross in mezzo arriva Guida e accomoda in rete, 3-1. Ancora Guida, questa volta dalla distanza, Esposito manda in angolo a fatica. Al tredicesimo per una manata in faccia a Guida, secondo giallo per Pedro Torres, va fuori, Ragusa in dieci. Reggina vicina alla quarta marcatura con Magrassi che di testa sfiora il palo su cross di Rotulo. Al ventesimo fuori Abonckelet dentro Franchini, esce anche Acquadro, al suo posto Laaribi. Ripartenza quattro contro due, conclusione di Guida incredibilmente fuori. Con l’uomo in più gli amaranto costruiscono azioni da gol a ripetizione. Arriva il primo gol stagionale anche per Franchini servito in area dopo una buona combinazione, punta esterna e palla in rete, 4-1.

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Un attimo dopo Magrassi solo davanti alla porta, di testa, alto. Entra Porcino per Guida, quest’ultimo sicuramente il migliore dei suoi. A quindici dalla fine bellissimo il tiro a giro di Capone che sorprende Piras, 4-2. Immediata la risposta della Reggina con Rosario Girasole che di testa gira in rete su angolo battuto da Baggi, 5-2. A cinque dalla fine Toscano inventa sulla sinistra una giocata incredibile, palla a Magrassi, neanche stavolta riesce a insaccare. I compagni lo cercano insistentemente. Nuovo pasticcio nell’area amaranto, Accetta interviene a botta sicura e palla sulla traversa. Continua a provarci Magrassi, niente da fare, para Esposito. Finisce dopo due minuti di recupero, risultato finale 5-2.