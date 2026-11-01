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Reggina: l’analisi di Marchionni. I passaggi su Franchini, Magrassi e la scelta di Piras

La fascia di capitano a Rosario Girasole. Il tecnico spiega perchè e poi la dedica

01 Novembre 2026 - 17:12 | Redazione

Il tecnico Marchionni in sala stampa davanti ai microfoni, con il pannello della Reggina alle spalle

Ha provato a modificare l’assetto tattico mister Marchionni con risultati poco convincenti. Molto meglio la seconda parte con il ritorno al vecchio sistema di gioco. Il tecnico ai microfoni di radio Febea dopo la vittoria contro il Ragusa: “Prima di tutto la dedica è per Pietro e alla sua famiglia che sta soffrendo. Abbiamo provato a cambiare sistema di gioco, alcune cose non le abbiamo riconosciute, ma la partita è stata rimessa al proprio posto in venti minuti e si è chiusa. Ho detto ai ragazzi che quando l’avversario è in dieci bisogna essere più cinici e non possiamo prendere gol.

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Non c’è nulla di preoccupante, siamo primi con merito. I sistemi di gioco sono numeri, conta l’atteggiamento e nella prima parte eravamo timorosi, nella seconda parte l’abbiamo chiusa in pochi minuti. Sono contento per Franchini rientrato dopo un lungo stop, ovviamente ha sofferto. Magrassi è dispiaciuto perchè se fai cinque gol l’attaccante deve segnare, ma deve stare sereno e le reti arriveranno. Conosco Guida, so quello che può dare e oggi ha fatto bene. Inutile stare a vedere tutto, parlare delle prime cinque giornate, non si prendevano gol, ma se vinciamo così va benissimo. A Lagonigro abbiamo voluto dare un turno di riposo. Nessun segnale la fascia di capitano a Rosario Girasole, è qui da qualche anno, è reggino, non c’era Laaribi“.

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