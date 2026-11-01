Reggina, Guida: ‘Non ci sono partite facili, anche se giochi con le ultime’

Dopo il deludente pareggio contro il Favara, la Reggina torna al successo superando con un punteggio largo il Ragusa. Primo tempo poco esaltante, secondo decisamente migliore. Guida ai microfoni di radio Febea: “In questo girone non ci sono partite facili anche se giochi contro le ultime. Contro la Reggina tutti battagliano, siamo partiti frenati ma con serenità l’abbiamo portata a casa con i valori che sono venuti fuori. L’infortunio mi ha frenato, cerco sempre di farmi trovare pronto e oggi è andata bene. In campionato dovevo ancora segnare, è stata una bella domenica. Ci si allena tutti i giorni per arrivare al’obiettivo. Vorrei dedicare questo gol a Pietro (Vilasi) e alla sua famiglia e ai miei cari che non ci sono più”.