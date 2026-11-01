Arghillà, il Coordinamento di Quartiere lancia un questionario su servizi e sicurezza

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà ETS, composto da associazioni e cittadini della zona impegnati nella difesa dei diritti e dei beni comuni, ha predisposto un questionario sui servizi del Quartiere con l’obiettivo di raccogliere direttamente le opinioni e le esperienze degli abitanti, che sta distribuendo in questi giorni ai cittadini residenti o frequentatori del quartiere di Arghillà.

Il questionario è anonimo, online, diffuso per whatsapp, email e social tramite un link al quale potranno accedere tutti i cittadini purchè dotati di una mail.

Cosa chiede il questionario e come partecipare

L’occasione è una opportunità offerta agli abitanti del popoloso quartiere cittadino per far sentire la loro voce sui temi trattati, ovvero la vivibilità del quartiere, i servizi (trasporti, illuminazione, acqua, spazzatura), sulla sicurezza.

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I risultati del questionario, composto da 40 domande, saranno resi pubblici ai cittadini, alle istituzioni, ai rappresentanti politici e amministratori, come un piccolo ma utile elemento aggiuntivo di valutazione nel conoscere e sperabilmente risolvere le problematicità del Quartiere.

Il questionario non vuole avere nessuna pretesa di scientificità ma è solo una raccolta informale di informazioni da parte dei cittadini che il Coordinamento di Quartiere sta portando avanti con la collaborazione di altre associazioni che operano sul territorio e dei consiglieri circoscrizionali e comunali, sia di maggioranza che di opposizione, eletti nella zona, che hanno accolto positivamente l’iniziativa, contribuendo alla condivisione dell’evento nella nostra Comunità, in modo da rendere i nostri concittadini sempre più attivi, consapevoli e partecipi nelle vicende del Quartiere

Per coloro i quali non disponessero di un telefono, di un pc o di una mail, è previsto anche un servizio di inoltro da pc presso lo Sportello sociale nei consueti orari lunedì dalle 9 alle 12 ad Arghillà Sud e mercoledì dalle 16 alle 18 ad Arghillà Nord.

Il link per partecipare si trova nel gruppo facebook Coordinamento di Quartiere di Arghillà, ed è diffuso anche tramite whatsapp.