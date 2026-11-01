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Reggina, Franchini: ‘L’obiettivo nostro è quello di vincere sempre’

Gol con dedica anche per il centrocampista amaranto

01 Novembre 2026 - 17:46 | Redazione

Reggina Cantalupa Simone Franchini ()

Finalmente in campo ed è subito gol per il centrocampista Franchini, entrato a gara in corso con il Ragusa. Così ai microfoni di radio Febea: “Sono molto contento per il gol che ha chiuso la partita. Siamo forti, potevamo fare meglio nel primo tempo ma adesso puntiamo a vincere sempre. Io sono a disposizione della squadra e del tecnico, l’obiettivo è sempre quello di conquistare i tre punti a prescindere da chi segna. Gli avversari sono stati bravi nella prima parte, forse da noi ci si aspettava qualcosa in più. Il gol lo dedico alla mia ragazza, visto che è il primo da quando stiamo insieme“.

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