Reggina, Franchini: ‘L’obiettivo nostro è quello di vincere sempre’

Finalmente in campo ed è subito gol per il centrocampista Franchini, entrato a gara in corso con il Ragusa. Così ai microfoni di radio Febea: “Sono molto contento per il gol che ha chiuso la partita. Siamo forti, potevamo fare meglio nel primo tempo ma adesso puntiamo a vincere sempre. Io sono a disposizione della squadra e del tecnico, l’obiettivo è sempre quello di conquistare i tre punti a prescindere da chi segna. Gli avversari sono stati bravi nella prima parte, forse da noi ci si aspettava qualcosa in più. Il gol lo dedico alla mia ragazza, visto che è il primo da quando stiamo insieme“.

Leggi anche