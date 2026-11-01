Serie D: Reggina e Sambiase sempre prime, non molla la Vibonese. Risultati e classifica
Posizioni invariate nella parte alta della classifica. Giornata con tanti gol
01 Novembre 2026 - 17:05 | Redazione
Secondo pronostico, la Reggina supera il Ragusa con un punteggio abbastanza largo, tiene il passo il Sambiase che batte a domicilio la Nuova Igea, rimane in scia la Vibonese che la spunta contro il Milazzo. Torna al successo la Nissa che ne fa cinque a quel Favara che appena una settimana prima avera fermato gli amaranto.
I risultati della giornata
Modica – Gela 0-1
Nissa – Favara 5-1
Reggina – Ragusa 5-2
Trapani – Enna 2-2
Vibonese – Milazzo 2-1
Vigor Lamezia – A. Palermo 0-1
Avola – Siracusa 4-2
Licata – PraiaTortora 0-1
Nuova Igea – Sambiase 2-4
La classifica
- Reggina 23
- Sambiase 23
- Vibonese 21
- Avola 19
- PraiaTortora 18
- Milazzo 16
- Nuova Igea 15
- Licata 14*
- A. Palermo 14
- Gela 12
- Nissa 12
- Siracusa (-7) 8
- Vigor Lamezia 8
- Favara 8
- Modica 7
- Trapani (-5) 6
- Ragusa 3
- Enna 3
*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato
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