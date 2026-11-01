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Serie D: Reggina e Sambiase sempre prime, non molla la Vibonese. Risultati e classifica

Posizioni invariate nella parte alta della classifica. Giornata con tanti gol

01 Novembre 2026 - 17:05 | Redazione

Reggina Rosario Girasole

Secondo pronostico, la Reggina supera il Ragusa con un punteggio abbastanza largo, tiene il passo il Sambiase che batte a domicilio la Nuova Igea, rimane in scia la Vibonese che la spunta contro il Milazzo. Torna al successo la Nissa che ne fa cinque a quel Favara che appena una settimana prima avera fermato gli amaranto.

Leggi anche

I risultati della giornata

Modica – Gela 0-1

Nissa – Favara 5-1

Reggina – Ragusa 5-2

Trapani – Enna 2-2

Vibonese – Milazzo 2-1

Vigor Lamezia – A. Palermo 0-1

Avola – Siracusa 4-2

Licata – PraiaTortora 0-1

Nuova Igea – Sambiase 2-4

Leggi anche

La classifica

  1. Reggina 23
  2. Sambiase 23
  3. Vibonese 21
  4. Avola 19
  5. PraiaTortora 18
  6. Milazzo 16
  7. Nuova Igea 15
  8. Licata 14*
  9. A. Palermo 14
  10. Gela 12
  11. Nissa 12
  12. Siracusa (-7) 8
  13. Vigor Lamezia 8
  14. Favara 8
  15. Modica 7
  16. Trapani (-5) 6
  17. Ragusa 3
  18. Enna 3

*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato

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RegginaReggio Calabria Calcio
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