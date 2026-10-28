Reggio, a Pellaro la pasticceria diventa arte con ‘Frutta Realistica’: la demo con il maestro Marco Adelfio

Creatività, tecnica e passione per l’arte dolciaria saranno protagoniste dell’evento “Frutta Realistica”, una demo di pasticceria fredda organizzata da LEAGEL by IFF, con la partecipazione del maestro Marco Adelfio.

Un appuntamento imperdibile per pasticceri, professionisti del settore, operatori della ristorazione e per tutti coloro che desiderano scoprire nuove idee e tecniche per realizzare creazioni dolciarie sorprendenti.

Durante la dimostrazione, i partecipanti potranno lasciarsi ispirare dal mondo della pasticceria moderna, dove gusto, precisione e fantasia si incontrano per dare vita a dessert dall’aspetto straordinariamente realistico. La frutta diventerà la protagonista di creazioni capaci di stupire non solo il palato, ma anche gli occhi, grazie a lavorazioni curate nei dettagli e a un forte impatto estetico.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di formazione, confronto e aggiornamento per chi desidera arricchire le proprie competenze, conoscere nuove possibilità creative e portare innovazione nella propria attività.

L’appuntamento

La demo si terrà giovedì 12 novembre 2026, dalle ore 14:30 alle 17:30, presso la sala demo Calandruccio 1960, all’interno di Horecando, in via Sottolume, traversa Scordino, a Pellaro (Reggio Calabria).

L’evento si svolgerà in uno spazio dedicato alle attrezzature e agli arredi per le attività commerciali, pensato per accogliere professionisti e appassionati interessati alle novità del settore.

Un’occasione per lasciarsi ispirare

“Frutta Realistica” è molto più di una semplice dimostrazione: è un’opportunità per avvicinarsi a nuove tecniche, osservare da vicino il lavoro di un professionista e scoprire come trasformare materie prime e idee in vere e proprie opere d’arte dolciaria.

Non perdere l’occasione di partecipare! Ti aspettiamo per un pomeriggio all’insegna della creatività, dell’innovazione e della passione per la pasticceria.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare alla demo e ricevere informazioni, è possibile contattare:

Antonio Gentile: 349 650 7353

349 650 7353 Giampiero Salvaggio: 333 563 7736

Data: giovedì 12 novembre 2026

Orario: 14:30–17:30

Luogo: Sala Demo Calandruccio 1960, presso Horecando

Indirizzo: Via Sottolume, traversa Scordino, Pellaro (RC)

Vi aspettiamo per scoprire insieme il lato più sorprendente della pasticceria!