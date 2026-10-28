Reggina: perchè Marchionni ritiene questo ciclo di tre partite fondamentale

“Abbiamo voglia di riprenderci la vetta, vogliamo fare una grande partita e vincerla, c’è l’obbligo di arrivare primi a fine campionato. Questo ciclo di tre partite è fondamentale, ci dispiace non aver giocato domenica”.

Le parole di mister Marchionni in conferenza stampa non lasciano spazio a interpretazioni. La Reggina vuole tornare immediatamente in testa alla classifica e sa che le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per gli equilibri del campionato. Probabilmente il tecnico amaranto avrebbe preferito affrontare questo ciclo con modalità diverse (indigesto il rinvio) e con l’organico al completo. Ma perché Marchionni attribuisce tanta importanza alle prossime tre gare?

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La risposta è semplice e sta tutta nel calendario. Vincendo a Favara, la Reggina tornerebbe in vetta con due punti di vantaggio sul Sambiase. Domenica arriverà al Granillo il Ragusa, poi sarà la volta della trasferta di Enna. Tre partite che potrebbero consentire agli amaranto non soltanto di riconquistare il primo posto, ma anche di consolidarlo prima di quello che oggi è l’appuntamento più atteso della stagione. La diretta concorrente, il Sambiase, sarà infatti ospite della Reggina la domenica successiva alla trasferta di Enna. Nel frattempo, la formazione lametina dovrà affrontare due impegni, il primo tutt’altro che semplice: la Nuova Igea fuori, poi il Ragusa in casa.

Ecco perché il ciclo indicato da Marchionni assume un peso particolare. Tre vittorie consecutive permetterebbero alla Reggina di presentarsi allo scontro diretto da capolista, con la possibilità di aumentare ulteriormente il distacco qualora il Sambiase dovesse perdere punti lungo il cammino. Un’occasione importante, dunque, ma anche un banco di prova. Il primo passo è Favara. Poi si penserà al resto.