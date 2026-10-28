Favara-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
Acquadro e compagni alla ricerca della vittoria per tornare in testa alla classifica
28 Ottobre 2026 - 10:03 | Redazione
La Reggina è pronta a tornare in campo per il turno infrasettimanale di oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 14:30. Gli amaranto affronteranno il CastrumFavara nel recupero della nona giornata del campionato di Serie D, Girone I, inizialmente in programma domenica scorsa e rinviato di tre giorni.
Una sfida importante per la formazione guidata da Marco Marchionni, chiamata a conquistare punti preziosi per la classifica e a rispondere al sorpasso del Sambiase. Il tecnico dovrà fare i conti con diverse assenze, soprattutto nei reparti offensivo e difensivo, che complicano le scelte di formazione.
Dove vedere la partita
RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
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In streaming su www.reggiotv.it e on demand
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