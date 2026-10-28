Fondi europei, a Reggio evento con Pasquale Tridico: imprese e professionisti a confronto

Particolare attenzione sarà riservata al rapporto tra finanziamenti europei e sistema imprenditoriale calabrese. Presente l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle

Un confronto sulle opportunità offerte dai fondi europei e sugli strumenti a disposizione di imprese, professionisti e cittadini per favorire lo sviluppo economico della Calabria.

È questo l’obiettivo dell’incontro “Fondi europei – Dall’Europa al territorio. Strumenti, risorse e imprese per far crescere la Calabria”, promosso dal Gruppo The Left al Parlamento Europeo, in programma sabato 7 novembre 2026, alle ore 16:30, al Castello Aragonese di Reggio Calabria.

L’iniziativa, alla quale il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria invita la cittadinanza a partecipare, vedrà la presenza dell’europarlamentare Pasquale Tridico, presidente della Sottocommissione per le questioni fiscali (FISC) del Parlamento europeo.

Fondi europei e sviluppo della Calabria: il programma dell’incontro

L’appuntamento nasce con l’intento di avvicinare le opportunità di finanziamento dell’Unione Europea alle esigenze concrete del territorio calabrese, favorendo il dialogo tra istituzioni, mondo accademico, professionisti e rappresentanti delle imprese.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, e Fabio Mulonia, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria.

Seguirà l’introduzione dell’europarlamentare Pasquale Tridico, che tornerà a intervenire anche nelle conclusioni della giornata.

Il programma prevede due sessioni di approfondimento, entrambe moderate dalla giornalista Elisa Barresi, vicedirettrice de ilReggino.it.

La prima sessione, dal titolo “Il quadro”, sarà dedicata agli aspetti generali delle politiche europee e alle possibilità di accesso alle risorse comunitarie. Interverranno Domenico Nicolò, professore ordinario di Economia aziendale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e Roberta Mancia, esperta in progettazione europea e finanziamenti UE.

La voce delle imprese: dal mondo produttivo alle opportunità di finanziamento

Particolare attenzione sarà riservata al rapporto tra finanziamenti europei e sistema imprenditoriale calabrese.

La seconda sessione, intitolata “Gli strumenti in pratica, la voce delle imprese”, darà spazio alle esperienze e alle esigenze di chi opera quotidianamente nel tessuto economico regionale.

Al confronto prenderanno parte:

Alessandro Minuto , presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria;

, presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria; Giuseppe Fedele , dottore commercialista;

, dottore commercialista; Claudio Aloisio , presidente di Confesercenti Calabria e Confesercenti Reggio Calabria;

, presidente di Confesercenti Calabria e Confesercenti Reggio Calabria; Nicola Cuzzocrea , presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria;

, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria; Francesco Vito Tassone, imprenditore nel settore dell’innovazione e delle tecnologie industriali.

L’obiettivo sarà approfondire gli strumenti disponibili per sostenere le attività produttive, individuare le difficoltà che ostacolano l’accesso ai finanziamenti e discutere delle opportunità di crescita per le aziende calabresi.

Un confronto che punta a mettere in relazione le risorse messe a disposizione dall’Europa con i bisogni reali di un territorio nel quale l’accesso ai finanziamenti rappresenta una leva importante per gli investimenti, l’innovazione e la competitività delle imprese.

Le proposte dalla Calabria alle istituzioni europee

L’incontro non si limiterà agli interventi dei relatori. È previsto anche uno spazio dedicato agli interventi programmati e alla raccolta di proposte provenienti dai partecipanti.

I contributi raccolti confluiranno in un documento da sottoporre all’attenzione delle istituzioni europee, con l’intento di portare a Bruxelles le esigenze e le istanze del territorio calabrese.

Le conclusioni saranno affidate a Pasquale Tridico.

L’evento è rivolto a imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini interessati a conoscere più da vicino gli strumenti finanziari dell’Unione Europea.

La partecipazione prevede l’iscrizione, che può essere effettuata attraverso il QR code presente nella locandina dell’evento oppure compilando il modulo online.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 novembre, alle ore 16:30, al Castello Aragonese di Reggio Calabria, in Piazza Castello.