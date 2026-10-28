Benevento-Catanzaro: momenti di preoccupazione per il reggino Gabriel Arditi

Il Catanzaro del nuovo corso Mignani ha conquistato un punto sul campo del Benevento, grazie ad una rete arrivata in pieno recupero realizzata da Buso. I giallorossi rimangono all’ultimo posto della classifica agganciando la Sampdoria, sconfitta ad Ascoli. Un episodio che ha destato preoccupazione primo dell’avvio del match ha visto protagonista il giovane reggina Gabriel Arditi. Il racconto su gazzetta.it:

“La sfida del campionato di Serie B tra Benevento e Catanzaro ha vissuto attimi di agitazione poco prima del fischio d’inizio. I giocatori della formazione ospite hanno infatti richiamato l’attenzione dello staff medico presente allo stadio dopo un problema accusato dal loro compagno di squadra, Gabriel Arditi. Sembra infatti che l’attaccante classe 2006 sia caduto sbattendo la testa al momento del suo ingresso in panchina, subito prima del via della gara. Il giocatore è stato quindi soccorso e le sue condizioni, fin da subito, non hanno destato particolari allarmi. Questo piccolo incidente ha però comportato lo slittamento di 13 minuti del fischio d’inizio dell’arbitro per questa partita. Nelle fila del Catanzaro, per precauzione, è andato in panchina Franck Tchaouna“.