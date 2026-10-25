Halloween e Ognissanti, da Villa Arangea la dolcezza ha mille forme: tra fantasia e tradizione – FOTO

Dolcetto o scherzetto? Da Villa Arangea la risposta è scontata: biscotti a tema Halloween e tutte le specialità della tradizione reggina per Ognissanti

C’è un momento dell’anno in cui le vetrine delle pasticcerie diventano ancora più irresistibili. Le zucche si trasformano in dolci, i fantasmini non fanno più paura e la frutta sembra appena raccolta, anche se nasconde un cuore di mandorle e zucchero. È il periodo di Halloween, Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, quando la voglia di concedersi qualcosa di buono incontra il fascino delle tradizioni.

A Reggio Calabria, Villa Arangea celebra queste ricorrenze con una proposta che mette insieme il divertimento di Halloween e i sapori che da generazioni accompagnano le famiglie reggine. Da una parte i biscotti a tema, dall’altra la straordinaria varietà della frutta di Martorana, autentica specialità del laboratorio, insieme alla pignolata e alle immancabili ossa dei morti.

Un viaggio tra colori, profumi e piccoli piaceri da condividere, dove ogni dolce ha una storia da raccontare.

Halloween, quando anche i fantasmi diventano golosi

Chi ha detto che fantasmi, pipistrelli e teschi debbano per forza fare paura?

Nel laboratorio di Villa Arangea, Halloween prende la forma di biscotti decorati, simpatici e golosi, pensati per portare un pizzico di magia sulla tavola del 31 ottobre (e non solo).

Ci sono i fantasmini, i pipistrelli, gli immancabili cappelli da strega e i teschi, tutti trasformati in dolcetti a tema capaci di conquistare soprattutto i più piccoli, ma anche gli adulti che non hanno perso il piacere di divertirsi. Sono perfetti per una festa tra amici, per sorprendere i bambini o per preparare un vassoio da offrire a chi busserà alla porta pronunciando la fatidica domanda: “Dolcetto o scherzetto?”.

E diciamolo: davanti a un biscotto così invitante, chi sceglierebbe mai lo scherzetto?

Halloween diventa così un’occasione per giocare con la fantasia e regalarsi un momento di dolcezza, tra decorazioni originali e piccoli peccati di gola.

La frutta di Martorana, piccoli capolavori da ammirare e gustare

Se Halloween conquista con la fantasia, la frutta di Martorana sorprende con la sua bellezza e anche per la sua bontà.

Basta avvicinarsi alla vetrina per avere l’impressione di trovarsi davanti a un piccolo mercato di frutta e prodotti autunnali. Colori vivaci, forme perfette, dettagli minuziosi. Eppure non si tratta di frutta vera, ma di dolci artigianali realizzati con mandorle pelate macinate a pietra finemente insieme allo zucchero, modellati e decorati con grande attenzione dai maestri pasticceri.

È una delle specialità più rappresentative di Villa Arangea, che per queste ricorrenze propone un assortimento particolarmente ricco.

Ci sono le zucche, simbolo dell’autunno, e i funghi, così realistici da sembrare appena raccolti nel bosco. Poi arance, fichi, ciliegie, castagne, fragole, nespole, arachidi e limoni, ciascuno riprodotto nelle forme e nelle sfumature che lo caratterizzano.

Ogni creazione è un piccolo esercizio di pazienza e abilità artigianale. Le superfici, i colori e le proporzioni vengono curati per ottenere un risultato capace di ingannare l’occhio e sorprendere il palato.

La tentazione è quasi quella di non mangiarli, tanto sono belli. Ma basta assaggiarne uno per ritrovare il gusto intenso e delicato delle mandorle, protagonista di una ricetta che attraversa i secoli.

I morticeddi e una tradizione che sa di famiglia

La frutta di Martorana affonda le proprie radici nella tradizione dolciaria siciliana, ma è da tempo parte anche delle consuetudini gastronomiche calabresi, soprattutto in occasione di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti.

A Reggio Calabria questi dolcetti vengono chiamati anche “morticeddi”, un nome che richiama le antiche usanze legate alla ricorrenza.

Attorno alla loro origine si tramanda una leggenda affascinante. Si racconta che le monache del convento della Martorana, a Palermo, avessero creato frutti di pasta di mandorle per decorare gli alberi del giardino in occasione di una visita importante. Erano talmente realistici da sembrare veri.

Da allora, la frutta di Martorana è diventata un simbolo di abilità pasticcera, ma anche di festa, condivisione e memoria.

Per molte famiglie reggine, ritrovare questi dolci significa tornare con la mente all’infanzia, ai vassoi portati a casa dai nonni, ai colori osservati con meraviglia e alla curiosità di scegliere il frutto più bello prima di assaggiarlo.

Villa Arangea custodisce e rinnova questa tradizione, trasformando mandorle e zucchero in creazioni che conservano tutto il fascino dei dolci di una volta.

Tutti i prodotti presenti all’interno del laboratorio sono rigorosamente artigianali, nel rispetto delle ricette tradizionali reggine e che vedono l’impiego delle migliori materie prime, senza grassi idrogenati e nel rispetto del manuale HCCP.



Pignolata bianca e nera e ossa dei morti: i sapori che non tramontano

Accanto alla frutta di Martorana, il laboratorio di Villa Arangea propone altre due specialità profondamente legate alla tradizione reggina.

La prima è la pignolata, uno dei dolci più riconoscibili della pasticceria locale, proposta nelle sue caratteristiche versioni bianca e nera.

Piccoli bocconi di pasta dolce, ricoperti dalle tradizionali glasse chiare e al cioccolato, che si incontrano in un contrasto di colori e sapori. Un dolce da portare a tavola, condividere e gustare senza fretta, magari accompagnato da un buon caffè.

E poi ci sono le ossa dei morti, biscotti che evocano immediatamente il periodo di inizio novembre.

Dalla forma caratteristica e dalla consistenza particolare, rappresentano uno dei simboli della ricorrenza dei defunti. Un tempo venivano preparati nelle case e offerti anche ai bambini, diventando parte di quei piccoli rituali familiari che si tramandavano di generazione in generazione. Sono sapori che resistono alle mode perché custodiscono qualcosa che va oltre il gusto: il piacere di ritrovare le proprie radici.

Da Villa Arangea ogni festa ha il suo dolce

C’è spazio per tutto nelle vetrine di Villa Arangea: per l’allegria di Halloween, con i suoi fantasmini e i biscotti decorati, e per la bellezza delle tradizioni di Ognissanti, con la frutta Martorana, la pignolata e le ossa dei morti.

Due modi diversi, ma ugualmente speciali, di vivere questo periodo dell’anno. Due occasioni per stare insieme, sorprendere qualcuno con un piccolo regalo o portare a casa un vassoio di dolci da condividere.

E forse è proprio questa la magia della pasticceria: riuscire a trasformare ingredienti semplici in qualcosa che emoziona, diverte e fa riaffiorare ricordi.

Perché tra un fantasmino da mordere e una castagna di pasta di mandorle da assaporare, da Villa Arangea c’è sempre una buona ragione per scegliere il dolcetto.

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