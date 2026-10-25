Basket: Dierre solida e di gruppo. Arriva la quarta vittoria in cinque gare

Ha ripreso alla grande la marcia la compagine reggina

Il primo canestro lo segna il bomber della Pgs, Mateo Vincitori. La Dierre si mette all’inseguimento e pareggia, 7-7 con Batalskyi.

I canestri di Miljianic e Misolic portano avanti Reggio Calabria. Gli etnei pareggiano immediatamente e volano anche in vantaggio. Marcone sorpassa da tre. Petrovic chiude il primo quarto sul 15 a 22.

Nel secondo quarto, è subito break dei locali(6-0) che rimanda sotto di uno Pgs.

La reazione reggina è devastante sulle ali di Petrovic, Vozza ed Indelicato.21 a 31 in un amene contro break di nove a zero.

La tripla di Pes firma il massimo vantaggio 28-44.Pgs firma un nuovo tentativo di rimonta arrivando sul 33 a 44.

Il secondo periodo termina 38 a 47.

Il nove a zero devastante di inizio terzo periodo sulle ali dei canestri di Misolic, Marcone,Miljianic ed Indelicato piega in due la sfida.

Più quattordici al termine del terzo periodo .

Ottima l’intensità difensiva bianco blu e la circolazione di palla del collettivo.

Nel quarto periodo Moro e Vincitorio le proveranno tutte per riaprire la sfida.

PGS arriverà fino ad un nuovo meno dieci. Il ritorno Dierre è dominante. La tripla di Gleb Batalskyi provoca un nuovo allungo definitivo. Maxi allungo finale fino al 67 a 94 concluso dalla tripla

di Luca Giorgino.I bianco blu si preparano così al derby di sabato prossimo contro la Gioiese.

Il tabellino

A.S.D. PGS SALES – A.S.D. DIERRE: 67-94 (15-22, 23-25, 12-17, 17-30)

A.S.D. PGS SALES: Urbano 0, Moro 28, Marchese 8, Delia 7, Kljajevic 2, Iremadze 4, Palermo 5, Merilai 0, Vincitorio 13, Drzajic 0 All. Djukic

A.S.D. DIERRE: Pes 3, Giorgino 3, Petrovic 10, Vozza 5, Miljanic 6, Batalskyi 21, Marcone 15, Natalini 8, Misolic 12, Indelicato 11 . All Dario Lo Storto

La Spina e Cantarella di Giarre