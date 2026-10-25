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Basket: Dierre solida e di gruppo. Arriva la quarta vittoria in cinque gare

Ha ripreso alla grande la marcia la compagine reggina

25 Ottobre 2026 - 09:56 | Comunicato

Dierre squadra

Il primo canestro lo segna il bomber della Pgs, Mateo Vincitori. La Dierre si mette all’inseguimento e pareggia, 7-7 con Batalskyi.
I canestri di Miljianic e Misolic portano avanti Reggio Calabria. Gli etnei pareggiano immediatamente e volano anche in vantaggio. Marcone sorpassa da tre. Petrovic chiude il primo quarto sul 15 a 22.

Nel secondo quarto, è subito break dei locali(6-0) che rimanda sotto di uno Pgs.
La reazione reggina è devastante sulle ali di Petrovic, Vozza ed Indelicato.21 a 31 in un amene contro break di nove a zero.
La tripla di Pes firma il massimo vantaggio 28-44.Pgs firma un nuovo tentativo di rimonta arrivando sul 33 a 44.
Il secondo periodo termina 38 a 47.

Il nove a zero devastante di inizio terzo periodo sulle ali dei canestri di Misolic, Marcone,Miljianic ed Indelicato piega in due la sfida.
Più quattordici al termine del terzo periodo .
Ottima l’intensità difensiva bianco blu e la circolazione di palla del collettivo.

Nel quarto periodo Moro e Vincitorio le proveranno tutte per riaprire la sfida.
PGS arriverà fino ad un nuovo meno dieci. Il ritorno Dierre è dominante. La tripla di Gleb Batalskyi provoca un nuovo allungo definitivo. Maxi allungo finale fino al 67 a 94 concluso dalla tripla
di Luca Giorgino.I bianco blu si preparano così al derby di sabato prossimo contro la Gioiese.

Il tabellino

A.S.D. PGS SALES – A.S.D. DIERRE: 67-94 (15-22, 23-25, 12-17, 17-30)
A.S.D. PGS SALES: Urbano 0, Moro 28, Marchese 8, Delia 7, Kljajevic 2, Iremadze 4, Palermo 5, Merilai 0, Vincitorio 13, Drzajic 0 All. Djukic
A.S.D. DIERRE: Pes 3, Giorgino 3, Petrovic 10, Vozza 5, Miljanic 6, Batalskyi 21, Marcone 15, Natalini 8, Misolic 12, Indelicato 11 . All Dario Lo Storto
La Spina e Cantarella di Giarre

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