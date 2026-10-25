Reggio, al via il restyling delle bretelle del Calopinace: l’annuncio di Cannizzaro – VIDEO

Prende il via un intervento radicale di riqualificazione urbana e viaria lungo le bretelle del torrente Calopinace a Reggio Calabria, una delle arterie strategiche maggiormente segnate dal degrado e da criticità strutturali. Con un provvedimento deliberato in via d’urgenza dalla giunta comunale, l’amministrazione ha formalizzato l’inizio immediato dei lavori di rifacimento completo dell’infrastruttura.

Il piano di manutenzione straordinaria prevede la rimozione integrale del manto stradale logorato su entrambe le direttrici di marcia — sia sul tratto da monte verso valle sia su quello opposto da valle a monte — per fare spazio a una pavimentazione realizzata con conglomerati ad alta resistenza e lunga durata. L’obiettivo primario è restituire piena aderenza e stabilità a un’arteria percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli.

Oltre alla ripavimentazione, il programma d’interventi punta a eliminare i pericoli legati alle barriere e alle ringhiere ammalorate lungo gli argini, definite non conformi agli standard di sicurezza vigenti. L’infrastruttura sarà dotata di una segnaletica orizzontale e verticale completamente rinnovata, elemento a lungo carente sull’asse viario, affiancata dall’installazione di postazioni autovelox su ambedue i sensi di marcia per scoraggiare l’eccesso di velocità e prevenire sinistri.

La novità operativa più rilevante riguarda il calendario e la gestione dei flussi di traffico: i cantieri apriranno lunedì 26 alle ore 21:00. Le lavorazioni si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, una modalità scelta per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione cittadina e garantire la continuità dei transiti nelle ore di punta.