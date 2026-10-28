Favara-Reggina: la probabile formazione amaranto. Due assenze che pesano

Quell’equilibrio ritrovato con il rientro di Reis in attacco e la possibilità di giocare con Rosario Girasole sin dal primo minuto, nella linea difensiva composta anche da Lancini e Fazio, non sarà possibile ritrovarlo questo pomeriggio in occasione della sfida di recupero con il Favara, per le assenze pesanti sia dell’attaccante, come anche del giovane Fazio. E allora mister Marchionni dovrà decidere se gettare nella mischia De Mori e quindi tenere fuori precauzionalmente Baldan dopo il problemino muscolare, oppure sacrificare ancora una volta Baggi.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; De Mori, Lancini, R. Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. All. Marchionni