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Favara-Reggina: la probabile formazione amaranto. Due assenze che pesano

Mister Marchionni dovrà decidere chi sacrificare nelle scelte iniziali

28 Ottobre 2026 - 09:05 | Redazione

Reggina Edoardo De Mori

Quell’equilibrio ritrovato con il rientro di Reis in attacco e la possibilità di giocare con Rosario Girasole sin dal primo minuto, nella linea difensiva composta anche da Lancini e Fazio, non sarà possibile ritrovarlo questo pomeriggio in occasione della sfida di recupero con il Favara, per le assenze pesanti sia dell’attaccante, come anche del giovane Fazio. E allora mister Marchionni dovrà decidere se gettare nella mischia De Mori e quindi tenere fuori precauzionalmente Baldan dopo il problemino muscolare, oppure sacrificare ancora una volta Baggi.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; De Mori, Lancini, R. Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Guida, Magrassi. All. Marchionni

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RegginaReggio Calabria Calcio
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