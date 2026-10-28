‘Ndrangheta, 41 arresti in Calabria: ai domiciliari il sindaco Flavio Stasi

Associazione mafiosa, omicidio, estorsione e perfino un patto elettorale politico mafioso: tutti i reati ipotizzati nel blitz del Ros che ha portato a 41 arresti

Operazione anti ‘ndrangheta stamani dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cosenza che hanno arrestato 41 persone, di cui 24 in carcere e 17 ai domiciliari. Ai domiciliari anche Flavio Stasi, sindaco di centrosinistra di Corigliano-Rossano.

Il provvedimento, emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda, ipotizza, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, omicidio, detenzione e porto di armi, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravati da metodo o finalità mafiose, nonché patto elettorale politico mafioso.

Damiano Pepe e l’agguato di Lattughelle

C’è anche Damiano Pepe, il presunto boss rimasto ferito venerdì scorso in un agguato in contrada Lattughelle di Cassano allo Ionio, tra le 41 persone arrestate nell’operazione condotta dai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) e del Comando provinciale di Cosenza contro le cosche dell’Alto Tirreno Cosentino.

Tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro, figura anche il nome della compagna, Silvana Sibarelli, rimasta uccisa nello stesso agguato.

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Contro la coppia erano stati sparati oltre trenta colpi di armi lunghe, forse anche un Kalashnikov, davanti al cancello della loro villetta, mentre stavano rientrando in auto.

I proiettili hanno ucciso la donna e ferito il compagno che adesso si trova ricoverato nell’ospedale di Cosenza e non è in pericolo di vita. L’uomo era piantonato per motivi di sicurezza dopo l’agguato ma adesso è in stato di arresto. Tra gli arrestati nell’operazione – posto ai domiciliari – anche il consigliere comunale di opposizione di Corigliano-Rossano Pietro Lucisano.