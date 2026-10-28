Serie D: Reggina oggi in campo per riprendersi la vetta. La classifica attuale

La Reggina è pronta a scendere in campo per il turno infrasettimanale di oggi, ore 14,30. Gli amaranto affronteranno il CastrumFavara, nel recupero della nona giornata del campionato di Serie D, rinviata di tre giorni rispetto al calendario originale. Una sfida che assume un significato particolare dopo il sorpasso in classifica del Sambiase, che ha conquistato la vetta grazie alla vittoria contro la Nissa. La formazione di Marchionni è chiamata a rispondere, con l’obiettivo di conquistare tre punti preziosi e riprendersi il primato.

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Reggina, emergenza assenze per Marchionni

Il tecnico amaranto dovrà fare i conti con diverse assenze. Oltre agli indisponibili Palmieri, Pellicanò, Jallow e Macrì, si sono aggiunti nuovamente Reis e Fazio, due elementi importanti nello scacchiere della Reggina. La gara contro il CastrumFavara rappresenta dunque un banco di prova importante, non soltanto per la classifica, ma anche per verificare la capacità della squadra di superare le difficoltà legate alle assenze e proseguire la corsa verso l’obiettivo stagionale.

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La classifica

Sambiase 20 Reggina 19 Vibonese 18 Avola 16 Milazzo 16 PraiaTortora 15 Nuova Igea 15 Licata 14* A. Palermo 11 Gela 9 Nissa 9 Siracusa (-7) 8 Vigor Lamezia 8 Favara 7 Modica 7 Trapani (-5) 5 Ragusa 3 Enna 2

*Il risultato di 2-1 per il Licata contro il Siracusa, maturato sul campo, non è stato omologato