‘È tutta colpa di Cavour’: Santo Palumbo in scena al cine teatro Odeon
ore 20:30
20.00 euro
Domenica 15 novembre 2026, alle ore 20:30, Santo Palumbo torna al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria con il suo nuovo spettacolo “È tutta colpa di Cavour”.
Tra satira, storia e comicità, lo spettacolo propone uno sguardo ironico sul nostro Paese, raccontando l’Italia attraverso personaggi, contraddizioni, episodi e riflessioni che diventano materia teatrale. Con il suo stile diretto e riconoscibile, Santo Palumbo accompagna il pubblico in una narrazione brillante, capace di far sorridere e allo stesso tempo osservare da vicino abitudini, memoria collettiva e piccole grandi questioni nazionali.
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