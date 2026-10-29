‘È tutta colpa di Cavour’: Santo Palumbo in scena al cine teatro Odeon

Domenica 15 novembre 2026, alle ore 20:30, Santo Palumbo torna al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria con il suo nuovo spettacolo “È tutta colpa di Cavour”.

Tra satira, storia e comicità, lo spettacolo propone uno sguardo ironico sul nostro Paese, raccontando l’Italia attraverso personaggi, contraddizioni, episodi e riflessioni che diventano materia teatrale. Con il suo stile diretto e riconoscibile, Santo Palumbo accompagna il pubblico in una narrazione brillante, capace di far sorridere e allo stesso tempo osservare da vicino abitudini, memoria collettiva e piccole grandi questioni nazionali.