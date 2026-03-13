Palasport 2026: il tour di Gigi D’Alessio fa tappa a Reggio

Il 4 dicembre 2026, Gigi D’Alessio si esibirà al Palacalafiore di Reggio Calabria, una delle tappe più attese del suo tour “Gigi – Palasport 2026“. L’artista napoletano, con la sua voce inconfondibile e il suo repertorio che ha segnato la musica italiana, promette uno spettacolo emozionante per tutti i suoi fan.

Il tour toccherà diverse città italiane e, nella giornata di ieri, sono state annunciate le nuove tappe autunnali. Si parte il 14 novembre da Roma e si proseguirà con altre date importanti in tutta Italia, tra cui Bologna, Bergamo, Padova, Bari, Firenze e Torino.

La tappa di Reggio Calabria si preannuncia speciale, dato l’affetto che il pubblico calabrese nutre per il cantante, con la promessa di un’esperienza musicale unica.

Il programma del tour include:

14 novembre: Roma, Palazzo dello Sport

15 novembre: Bologna, Unipol Arena

25 novembre: Bergamo, ChorusLife Arena

27 novembre: Padova, Kioene Arena

4 dicembre: Reggio Calabria, Palacalafiore

7 dicembre: Bari, Palaflorio

19 dicembre: Firenze, Nelson Mandela Forum

23 dicembre: Torino, Inalpi Arena (recupero del 26 marzo)

I fan calabresi sono pronti a rispondere all’invito di Gigi D’Alessio.

I biglietti per l’evento sono acquistabili dalle ore 11:00 del 13 marzo 2026.