‘I miei migliori anni ’80..bis’: Nino D’Angelo in concerto a Reggio

L’estate di Reggio Calabria si arricchisce di un nuovo appuntamento musicale.

Nino D’Angelo sarà in città lunedì 17 agosto 2026, alle 21:30, per il concerto “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”.

L’evento si terrà a Piazza del Popolo e porterà a Reggio uno degli artisti più amati della musica italiana, protagonista di un live che richiama il repertorio e le atmosfere che hanno segnato un’intera epoca.

Il titolo dello spettacolo richiama chiaramente gli anni ’80, stagione musicale e artistica che ha consacrato Nino D’Angelo come uno dei volti più popolari del panorama italiano. Sul palco, dunque, attesi i brani che hanno accompagnato generazioni di fan e che ancora oggi continuano a essere cantati e amati.

L’annuncio del concerto rappresenta una notizia importante per il cartellone degli eventi estivi in riva allo Stretto, con un appuntamento destinato ad attirare pubblico non solo da Reggio Calabria ma anche dal resto del territorio.

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Un concerto che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026, nel segno della musica, dei ricordi e di un artista che continua a mantenere un legame forte con il suo pubblico.

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